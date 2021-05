Vereadores de BH cobram de Kalil futuro da educação, cultura e eventos

A volta às aulas, o acesso de todos os estudantes aos meios digitais, o incentivo à cultura e retorno do setor de eventos estiveram entre os temas mais cobrados pelo vereadores, durante prestação de contas do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), na manhã desta segunda-feira (10/5) , na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).de BH disse que a evolução dos números da, diante da reabertura gradual, indicarão os rumos a serem tomados. Kalil disse que "a robustez dasmunicipais" permitiu a injeção, até agora, "de aproximadamente R$ 900 mil" na economia da cidade, durante a pandemia.

De acordo com a vereadora Macaé Evaristo (PT), ex-secretaria municipal e estadual de Educação, uma pesquisa do Instituto Locomotiva indicou que 46% das famílias na periferia de BH não têm computador, 43% não têm acesso à internet e 23% não acessam plataformas disponíveis para aulas. Ela questionou "planos" da prefeitura para garantir o acesso à educação pública de crianças e adolescentes da cidade.

O prefeito disse que a PBH planeja ampliar a inclusão digital para famílias com pessoas em idade escolar. Mas passou a bola para Leandro Matos, da Prodabel, que explicou estar em curso um projeto para a instalação de 1.075 de locais acesso a internet gratuita. "As escolas públicas municipais têm laboratório de informática e wi-fi. O prefeito se refere à expansão que vai além da inclusão digital, principalmente para vilas e favelas. É levar conectividade, sinal de wi-fi para dentro das casas, dispositivos para pontos estratégicos e aumentar o processo de capacitação dessas pessoas, para que possam saber lidar desde o básico até processos mais sofisticados."

Flávia Borgia (Avante) classificou como "absurda" a greve sanitária dos educadores do ensino infantil, apontou que um terço das crianças e adolescentes na capital se "encontram em situação de vulnerabilidade social, sem acesso ao ensino remoto. Ela questionou se há outra estratégia de ensino e como garantir "a Constituição Federal, que assegura que as crianças não morram de fome".

O prefeito disse que no ensino infantil é uma opção da família levar ou não a criança à escola. E que há um trabalho ininterrupto da prefeitura, desde março do ano passado. "Já foram distribuídas, apenas para famílias dos alunos, 141 mil cestas básicas por mês." Ele garantiu que poucas capitais, como Belo Horizonte, têm condições de oferecer segurança alimentar a essas pessoas.

Ciro Pereira do PTB pediu explicações sobre repasses de verbas a uma rede de supermercados para compra das cestas básicas distribuídas pela prefeitura. Segundo o parlamentar, uma única rede seria contemplada. Kalil contestou os dados, disse que todos os supermercados que se credenciaram na PBH estão no portal da prefeitura. "Não houve concorrência, quem quisesse poderia vir. Qualquer grande rede que atenda a pobreza poderá vir, sem concorrênca dentro dos preços estabelecidos, em igualdade de condições."

A vereadora do PSOL, Iza Lourença, cobrou ações para o setor cultural, por ser o primeiro a fechar na pandemia "e provavelmente o último a reabrir. Quanto haverá investimentos para a retomada cultural de forma possível a ter impacto positivo na cidade?", questionou.

O prefeito reconheceu que o setor cultural não conta mais "com grandes orçamentos", mas informou que nesse domingo (9/5) autorizou um edital para a "quadrilha vitual" na festa junina deste ano, que era de R$ 1,6 milhão, mas "autorizei um edital de R$ 600 mil. Metade, porque será virtual e se gasta menos". E reconheceu que essas suspensões de grandes eventos, como o carnaval, "traz grandes prejuízos à cidade".

Reinaldo Gomes Preto do Sacolão (MDB) destacou a importância da ajuda às empresas do setor de eventos, "que contribuem no emprego e crescimento econômico da cidade". A resposta do prefeito foi que a abertura gradual vem precedida de queda de números da pandemia. "Fato importante para nós. Esperamos e desejamos que essa nova abertura e sua ampliação continuem a derrubar números e possamos abrir para esses eventos. Temos consciência do sofrimento desse povo."