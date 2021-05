Pacto pela Vida será lançado na Arquidiocese de Belo Horizonte

Arcebispo de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo participará da reunião virtualmente (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação ) ciência, contra o negacionismo e a pandemia. Será lançado na noite de quarta-feira (12), às 20h, na Arquidiocese de Belo Horizonte, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que congrega instituições brasileiras e busca ajudar "na construção de um país melhor, mais justo e fraterno", conforme os organizadores. A reunião, na modalidade telepresencial, será oportunidade para fortalecer, ainda mais, a ampla frente de trabalho que cresce, a cada dia, e busca contribuir para que o Brasil supere as suas muitas crises. A favor da saúde e da, contra o negacionismo e a pandemia. Será lançado na noite de quarta-feira (12), às 20h, na Arquidiocese de Belo Horizonte, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que congrega instituições brasileiras e busca ajudar "na construção de um país melhor, mais justo e fraterno", conforme os organizadores. A reunião, na modalidade telepresencial, será oportunidade para fortalecer, ainda mais, a ampla frente de trabalho que cresce, a cada dia, e busca contribuir para que o Brasil supere as suas muitas crises.









Participam do lançamento o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o diretor da Ordem dos Advogados no Brasil em Minas (OAB-MG), Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e reitor da PUC Minas, dom Joaquim Mol e outros.

O Pacto pela Vida e pelo Brasil foi divulgado no Dia Mundial da Saúde (7 de abril). No documento, as instituições reconhecem que o Brasil vive uma grave crise – sanitária, econômica, social e política – e que exige de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis.