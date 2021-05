BH: filas para vacinação continuam longas mesmo após ampliação dos locais

No Centro de Saúde Santa Rita, no Bairro São Pedro, fila nesta manhã contava com cerca de 60 pessoas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mais um dia de vacinação contra a COVID-19 movimentado em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (10/5), a campanha segue, das 8h às 16h, para pessoas com comorbidades que tenham 56 e 55 anos completos até o dia 31 de maio.









Giancarlo Ferreira de Carvalho, de 56 anos, sofre com a comorbidade de pressão alta (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) pressão alta, a imunidade significa tirar um peso das costas. “Só de saber que vamos ser vacinados, ficamos satisfeitos. Temos que ter um pouco de paciência também. Já perdi amigos para a COVID-19, hoje para mim é uma vitória”, relatou. Giancarlo Ferreira de Carvalho, de 56 anos, teve que aguardar duas horas do lado de fora da unidade de saúde até conseguir ser vacinado, mas não reclamou. Para ele, que sofre de, a imunidade significa tirar um peso das costas. “Só de saber que vamos ser vacinados, ficamos satisfeitos. Temos que ter um pouco de paciência também. Já perdi amigos para a COVID-19, hoje para mim é uma vitória”, relatou.

Rui Tsukuda, de 56 anos, recebeu sua primeira dose da vacina Pfizer nesta segunda-feira (10/5) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) EM como foi vivenciar momentos de afliação com o receio de ser infectado com o coronavírus, principalmente após perder um amigo para a doença, que também apresentava o mesmo quadro de saúde. Ele solicitou à reportagem que sua comorbidade não fosse citada.



"Semana passada eu perdi um amigo meu em Sorocaba por conta disso. Nós desenvolvemos a forma mais grave, as cepas estão perigosoas para pessoas que não são tão velhas, mas nem tão novas também" disse. Para Rui Tsukuda a espera pela imunidade demorou um pouco menos, cerca de 40 minutos. Como grupo de risco, ele contou aocomo foi vivenciar momentos de afliação com o receio de ser infectado com o coronavírus, principalmente após perder um amigo para a doença, que também apresentava o mesmo quadro de saúde. Ele solicitou à reportagem que sua comorbidade não fosse citada."Semana passada eu perdi um amigo meu em Sorocaba por conta disso. Nós desenvolvemos a forma mais grave, as cepas estão perigosoas para pessoas que não são tão velhas, mas nem tão novas também" disse.

Rui ainda fala que após ser vacinado a sensação de segurança é maior. "Agora é vida. Temos mais esperança que se pegar a doença que seja de forma mais leve. A maioria acha que é só uma gripizinha, mas se alguém do grupo de risco se contamina pegam pesado", afirmou.





Assim como no sábado (8/5), o Centro de Saúde Menino Jesus, no Bairro Santo Antônio, teve grande movimento de pessoas nesta manhã (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) No Centro de Saúde Menino Jesus, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da cidade, o cenário de intenso fluxo de pessoas é visto desde o sábado (8/5), dia que foi reservado para a imunização das pessoas com comorbidades de 59, 58 ou 57 anos . Nesta segunda, ja prevendo a situação, algumas pessoas levaram até mesmo cadeiras plásticas para aguardar na fila até chegada sua vez para receber a primeira dose da vacina.

Somente quem se cadastrou no site da PBH até a última segunda-feira (3/5) poderá ser contemplado com a imunidade contra o coronavírus. Além disso, para comprovar a condição clínica, é preciso levar no momento da imunização laudos médicos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. Documento de identificação e comprovante de residência também são pedidos pelo Executivo municipal no momento da vacinação.





Apenas metade fez o cadastro para receber a vacina





Segundo a prefeitura, foram registrados 102.039 cadastros válidos de pessoas com comorbidades e 12.221 de gestantes e puérperas. Os dados excluem duplicidade, erros de preenchimento e residentes de outros municípios.





Ao todo, Belo Horizonte possui cerca de 290 mil pessoas do grupo definidas pelo Ministério da Saúde como prioritárias para a imunização. Aqueles que abrangem os requisitos para vacinar e perderam o prazo do cadastramento devem esperar a reabertura das inscrições. A data do relançamento ainda não está definida.





A PBH ainda ressalta que para ser vacinado é necessário que a pessoa não tenha desenvolvido sintomas da infecção nos últimos 30 dias e não ter tomado vacina para qualquer outra doença nas duas semanas anteriores.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie