Kalil para Nikolas Ferreira: Braveza de garoto a gente responde com palmada

Kalil e Nikolas trocaram farpas durante reunião (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.PRess)







O vereador Nikolas Ferreira (PRTB) questionou os gastos do prefeito Alexandre Kalil (PSD) durante a pandemia e reclamou do fechamento do comércio da cidade durante audiência virtual na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10/5).





“Você não tem diálogo, planejamento, nem previsão para esta cidade. Eu tenho pena dos belorizontinos que têm o senhor como prefeito dessa cidade”, reclamou Nikolas.







Kalil para Nikolas Ferreira: Braveza de garoto a gente responde com palmadahttps://t.co/fncMGnvsOA pic.twitter.com/1zPh9Gz53i — Estado de Minas (@em_com) May 10, 2021





O vereador de 24 anos confundiu o filho do prefeito com um empresário que estava em uma praia ao criticar as medidas de restrição do comércio.





“Eu acho que você devia sentar com seu pai, sua mãe, sentar com gente que ainda pode te dar conselho, aprender a respeitar um homem de 62 anos, eleito em primeiro turno, escolhido pela população”, acrescentou o chefe do Executivo municipal.





Kalil seguiu alfinetando o vereador: “Da fake news a esse monte de agressões — e eu perdi completamente a conta — e essa falsa coragem de internauta pode amedrontar seus coleguinhas, seus amiguinhos – você deve jogar bolinha de gude – mas a mim, não.”