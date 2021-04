ALMG: político do DEM herda vaga de vítima da COVID, mas está indeciso

Arnaldo Silva (foto) é primeiro nome na lista de substitutos de Luiz Humberto Carneiro, vítima da COVID-19 (foto: Sarah Torres/ALMG )

Bloco de apoio a Zema terá nome de Luiz Humberto

Uma das 77 cadeiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) está vaga por causa da morte de Luiz Humberto Carneiro (PSDB) , vítima do novo coronavírus no sábado (17/4). O ex-parlamentar(DEM), suplente do tucano, ainda não sabe se vai assumir o posto.Em dezembro do ano passado, ele foi indicado para compor a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A sugestão, contudo, precisa ser referendada pelo plenário do Senado Federal, o que ainda não ocorreu.Arnaldo pretende “bater o martelo” até o início da próxima semana. Se decidir não retornar à Assembleia, a vaga de deputado passa para Antônio Jorge, do Cidadania. Ex-secretário de Estado de Saúde, Antônio é segundo suplente da coligação que uniu PSDB, DEM, Cidadania — então chamado de PPS —, PP e PSD.A dúvida foi confirmada por Arnaldo aoUma das providências que ele pretende tomar é manter conversas com sua base eleitoral para definir os rumos a tomar. O político é figura importante para ono Triângulo Mineiro.A eleição de 2018 foi a última em que os partidos podiam formar chapas conjuntas para vagas de vereador, deputado estadual e federal. Desde o ano passado, as legendas precisam apresentar apenas candidatos “puro-sangue”.No último pleito para a Assembleia, Luiz Humberto obteve 50.341 votos e ficou com a última vaga da coligação. Arnaldo, por seu turno, foi escolhido por 47.711 cidadãos.A reunião plenária prevista para esta terça-feira (20) foi cancelada como manifestação de pesar pela morte de Luiz Humberto. No encontro previsto para esta quarta (21), o cargo do tucano será oficialmente dado como vago. A convocação do suplente será feita em até 48 horas. A posse precisa ocorrer em até um mês.



Querido pelos colegas e veterano no Parlamento Estadual, Luiz Humberto estava no sexto mandato. A coalizão que dá apoio a Romeu Zema (Novo) na Assembleia, anteriormente chamada Sou Minas Gerais, passará a levar o nome do ex-deputado.



Internado desde fevereiro em Uberlândia, no Triângulo, Luiz Humberto tinha 68 anos. Ele foi o líder do governo Zema e, anteriormente, chegou a encabeçar a sustentação às gestões de Antonio Anastasia e Alberto Pinto Coelho.



Ele foi a terceira figura histórica da Assembleia vitimada pelo coronavírus em curto espaço de tempo. No primeiro dia deste mês, o ex-deputado Ivair Nogueira (MDB) perdeu a batalha para a doença; em 11 de abril, morreu Pinduca Ferreira, que passou por legendas como PPS, PP e Podemos.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.