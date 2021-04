COVID: Zema anuncia parcelamento de conta de água e luz para comerciantes

(foto: Gil Leornardi/Imprensa MG)

Após me reunir com diversos setores produtivos nos últimos dias, conseguimos dar uma boa notícia e atender a uma importante demanda: os comerciantes que possuem dívidas de contas luz e água poderão parcelar os débitos sem entrada e em até 12 vezes sem juros. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) April 20, 2021

Baixa renda

Parcelamento

O governador(Novo) anunciou nesta terça-feira (20/4), em sua conta no Twitter, que o governo de Minas vai parcelardeem contas de água Na manhã desta terça-feira (20/4), Zema se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),, e com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL).O encontro foi realizado por videoconferência e fechado à imprensa. Durante a reunião, foram avaliados os prejuízos financeiros sofridos pelo comércio e serviços durante o fechamento de setores não essenciais no estado.O governador ouviu dos representantes da categoria que a perda contabilizada foi da ordem de R$ 14 milhões.Ainda no Twitter, Zema afirmou que o governo continuará ouvindo e analisando cada sugestão “nesse momento tão difícil para todos”.No mês passado, o governador anunciou que as estatais Cemig e Copasa estavam autorizadas a suspender o corte de luz e água para a população de baixa renda.A garantia de fornecimento pela Cemig e pela Copasa está valendo para usuários com débitos em atraso cadastrados no programa Tarifa Social, destinado a famílias de baixa renda."A Cemig também vai priorizar que as unidades de pronto atendimento, clínicas, hospitais e demais equipamentos de saúde e empresas categorizadas como serviços essenciais tenham o fornecimento de energia garantido", informou na ocasião o governo mineiro.No caso de consumidores residenciais da distribuidora de energia elétrica, os valores devidos foram parcelados em até 60 meses, sem juros. Os débitos de microempresas dos setores que ficaram fechados no período da onda roxa foram parcelados em até 12 vezes sem juros.O governo mineiro não infromou até quando a suspensão de cortes por inadimplência pela Cemig ficará em vigor.Beneficiários da tarifa social da Copasa, por sua vez, não terão o fornecimento de água cortado até 31 de maio. A concessionária também não cobrará juros ou multas pelo atraso no pagamento de contas durante esse período.Os consumidores de baixa renda poderão parcelar faturas atrasadas em até 36 vezes, sem cobrança de entrada, juros ou multa.