Zema volta a propor privatização da Cemig: 'Está demonstrado que funciona'

“É fundamental que a Cemig receba recursos - eu nem estou falando de vender a empresa -, estou falando de aumentar o capital dela. É necessário que façamos essas mudanças. A Cemig, hoje, para poder ficar em dia com seus investimentos e atender todo mineiro adequadamente precisaria de R$ 20 bilhões. O controlador dela é o estado. De onde o estado vai tirar esse recurso? Então, nós temos de abrir a empresa para investidores para que essa questão seja solucionada”, disse Zema à Rádio 98FM nesta quarta-feira (27/01).





De acordo com Zema, o modelo de concessão à iniciativa privada “já está demonstrado que funciona”. Para o governador, enquanto a Cemig estiver sendo controlada pelo estado, a empresa não atenderá adequadamente os mineiros.





“O que nós queremos - já está demonstrado -, funciona. Tem gente falando: “Deu problema não sei onde”. Se deu problema, é oportunidade de novo, porque nós vamos cassar a concessão dessa empresa se ela tiver privatizada e conceder para outro ganhando duas vezes e não uma vez só. Temos de ter essa visão. Enquanto não houver um controlador, acionistas com dinheiro para colocar na empresa e não um estado quebrado, que é a situação de Minas hoje, não vamos ter uma empresa que vai atender adequadamente”, concluiu.

