Zema assume candidatura à reeleição: ''Quero deixar meu serviço completo''

Romeu Zema afirmou, nesta sexta-feira, que momento não é para falar de política, mas admitiu que tentará a reeleição (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

Em visita a Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (16/4), o governador(Novo) declarou que vai concorrer a novo mandato no ano que vem. "Sou candidato àporque quero deixar meu serviço completo", disse, em entrevista à Rádio Terra de Montes Claros.



Inicialmente, o governador tentou desconversar quando o assunto foi reeleição: "Em um momento tão grave como este, digo que não é hora de falar em política. É hora de arregarçarmos as mangas para salvar vidas”.





Zema citou ações que tem sido tomadas pelo Estado para o combate à pandemia de, como a compra de insumos e a vacinação da população de todas as regiões de Minas Gerais, que estão com os sistemas de saúde comprometidos por causa do alto número de infectados.Mas fez uma ressalva: “Depois de dois anos e quatro meses de governo, percebi que dentro do organismo governamental, da entidade pública, muita coisa anda numa velocidade aquém daquela que eu imaginava”.Por isso, Zema disse que em quatro anos vai fazer “muito menos” do que gostaria. “Então, souà reeleiçãoporque quero deixar meu serviço completo", completou.