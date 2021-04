TJMG marca reunião com Zema e líderes do comércio para discutir retomada

Gilson Soares Lemes, presidente do TJMG, e Romeu Zema, governador de MG (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press)









Nessa quinta-feira (15/04), o governo de Minas já havia anunciado o retorno para a onda vermelha da Região Metropolitana de Belo Horizonte e da maioria das outras macrorregiões de Saúde que estavam na onda roxa do programa Minas Consciente a partir de sábado (17/04).





Duas - Triângulo do Norte e Triângulo do Sul - já estavam na onda vermelha, e somente cerca de 40% do estado permanece no estágio mais crítico de restrições devido à pandemia de COVID-19.





Os municípios que estão inseridos na onda roxa têm diversas restrições nas atividades consideradas não essenciais e são obrigados a cumpri-las. Com isso, bares e restaurantes, cinemas, shoppings, academias, salões de beleza, lojas de roupas e calçados, parques, eventos e shows ficam, por exemplo, com alvará de funcionamento suspenso.





Está agendada para terça-feira (20/04) uma reunião entre o governador de(Novo), e líderes do comércio no estado. O intuito do diálogo, que será mediado pelo, é debater a reabertura de estabelecimentos não-essenciais, com medidas eficazes para evitar aglomeração e contágio da