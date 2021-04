Caeté volta à onda vermelha e comércio reabre neste sábado (17/4)

Prefeito de Caeté pediu cuidado para a população e disse que a Santa Casa ainda está com número considerável de pessoas internadas (foto: Prefeitura de Caeté/Divulgação)

Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), retornou à onda vermelha do Programa Minas Consciente do governo do estado. Esta fase é mais branda que a onda roxa e permite a reabertura do comércio não essencial. A prefeitura publicou decreto nesta sexta-feira (16/4) e as medidas passam a valer a partir de sábado (17/4).

Todas as atividades podem funcionar na onda vermelha, desde que cumpram algumas regras como o distanciamento e limitação máxima de pessoas: distância de 3m entre clientes, máximo de 30 pessoas por evento, uma pessoa a cada 10 metros quadrados e ocupação de hotéis e atrativos culturais limitada a 50% da capacidade. Para serviços não essenciais, é limitado um cliente para cada atendente.



O prefeito de Caeté, Lucas Coelho, pontuou sobre a necessidade da população se manter cuidadosa para que os números da pandemia da COVID-19 possam ser controlados. Além disso, ele cita a situação na Santa Casa de Caeté.



“Quero pedir às pessoas para fazer a sua parte e nos ajudar. Não precisa do município estar fiscalizando, você mesmo seja o nosso fiscal. Tome todos os cuidados necessários. Nós ainda estamos com um número considerável de pessoas internadas na Santa Casa. Ainda não estamos conseguindo transferência para UTI em Belo Horizonte, que é a nossa referência. Então, cuidado! Amanhã, não vamos lotar bares e lojas não”, disse o prefeito.

Nesta sexta-feira (16/4), mais uma morte foi confirmada em Caeté. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade soma 53 óbitos pela COVID-19 e tem no momento 2.252 casos suspeitos. Desde o início da pandemia, 966 pessoas já se recuperaram da doença.