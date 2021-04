Governo mantém Sete Lagoas na onda roxa, e autoescolas protestam

Donos de autoescolas e comerciantes protestaram pela reabertura em Sete Lagoas (foto: Walisson Leandro/Divulgação) Sete Lagoas na onda roxa do Programa Minas Consciente, por pelo menos mais uma semana. Uma deliberação aprovada durante a reunião reforça a proibição de consumo interno nos estabelecimentos comerciais, como lanchonetes e padarias, priorizando o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade remota e por entrega de produtos. O Comitê Extraordinário Covid-19 do governo de Minas manteve a microrregião dena onda roxa do Programa Minas Consciente, por pelo menos. Uma deliberação aprovada durante a reunião reforça a proibição de consumo interno nos estabelecimentos comerciais, como lanchonetes e padarias, priorizando o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade remota e por entrega de produtos.



Na manhã desta sexta-feira (16/04), donos de autoescolas e mais um grupo de comerciantes se mobilizaram em uma carreata contra o decreto do programa. As autoescolas estão fechadas desde o dia 17 de março.



O protesto, que teve adesão de 10 autoescolas da cidade, saiu do Centro e terminou em frente à prefeitura. De acordo com Walisson, eles não conseguiram conversar com o prefeito Duílio de Castro (Patriota).



Segundo a prefeitura, Sete Lagoas vai seguir o Minas Consciente e, portanto, adere à onda roxa.





Pandemia em Sete Lagoas





O município fecha a semana contabilizando 16.365 contaminações por COVID desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 120 novos casos positivos, sendo 56 mulheres e 64 homens.





Mais quatro óbitos por complicações da COVID foram confirmados, o último foi nesta sexta-feira (16/4) pela manhã: uma mulher de 73 anos no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega a 359 óbitos até o momento, 109 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 258 pessoas em isolamento domiciliar e 15.639 pacientes já curados. Em relação ao boletim da última segunda-feira (12/04), houve um aumento de 14 mortes e 494 novos casos de COVID.



São 136 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 61 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 75 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 47 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, e os demais de Cachoeira da Prata, Santana de Pirapama, Cordisburgo, Capim Branco e Pompéu.



A campanha Vacinação Solidária segue no município e desde o início da ação até a última quinta-feira (15/04) já foram doados mais de 850 quilos de alimentos, que já estão sendo revertidos para as famílias carentes.