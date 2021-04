Idosos de 75 anos receberão 2ª dose da vacina nesta quinta, em Sete Lagoas

té esta quarta-feira (14), 27.963 pessoas receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas e 9.304, a segunda (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Nesta quinta-feira (15/04), os idosos de 75 anos de Sete Lagoas – na Região Metropolitana de Belo Horizonte – que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias, receberão a segunda dose do imunizante.



Os locais de vacinação serão nos estacionamentos do Centro Universitário Unifemm, da Faculdade Ciências da Vida e do Shopping Sete Lagoas, das 9h às 17h (a recomendação é que prefiram se vacinar à tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã). Os documentos necessários são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF.

Até esta quarta-feira (14), receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 27.963 pessoas, sendo 6.270 em profissionais da saúde, 21.638 em idosos e 55 em profissionais de segurança pública.



A segunda dose já foi aplicada em 9.304 pessoas, sendo 5.016 idosos e 4.288 profissionais da saúde. Quem perdeu a data para se vacinar, de acordo com sua idade, pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso.



A campanha Vacinação Solidária continua no município. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia

Balanço da pandemia em Sete Lagoas

Sete Lagoas, nesta quarta-feira (14/04), chegou ao número de 16.129 contaminações por coronavírus desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 131 novos casos positivos – 73 mulheres e 58 homens.



(foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Reprodução)

Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.038 pessoas e 3.965 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 29.918 desde o início da pandemia.

Três óbitos foram registrados nessa terça-feira (13/04): um homem de 79 anos, no Hospital da Unimed; uma mulher de 97 anos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e um homem de 66 anos, no Hospital Municipal.



Assim, a cidade chega a 353 óbitos em decorrência de complicações da COVID-19. São 109 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 230 pessoas em isolamento domiciliar e 15.437 pacientes já curados.

Na última sexta-feira (09/04), esses números eram de 339 óbitos, 108 pacientes do município hospitalizados com resultado positivo, 236 pessoas em isolamento domiciliar e 14.991 pacientes curados.

Pessoas hospitalizadas

Dos 140 pacientes internados hoje, 61 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 79 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 50 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, três de Inhaúma, dois de Pompéu, dois de Santana de Pirapama, um de Cordisburgo e um de Capim Branco.



Entre os internados, 112 testaram positivo para COVID-19, sete tiveram resultado negativo e 21 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 46 pacientes internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internações, sendo seis em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 31 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA estão hoje 38 internados, 12 deles em UTI.

Na última sexta-feira (09/04), esses números eram de 134 pacientes internados, sendo 59 em UTI e 75 em enfermaria.