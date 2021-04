Sete Lagoas cria campanha de doação de alimentos durante vacinação

Os postos de vacinação da COVID-19 de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão recebendo doações de alimentos não perecíveis que serão repassados para famílias em situação de vulnerabilidade social causada pela pandemia.

Por meio do Decreto 6.509/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 6 de abril, a Prefeitura de Sete Lagoas atendeu a solicitação da vereadora Carol Canabrava (Avante) e criou a campanha “Vacinação Solidária”.

COVID-19: detentos do presídio de Rio Pomba produzem máscaras para doação



Em dois dias (7 e 8 de abril), a ação arrecadou mais de 380 quilos em alimentos não perecíveis. Podem ser doados arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, farinha de mandioca e leite.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos coordena a logística de recebimento e distribuição dos alimentos, podendo ser realizada em conjunto com outras secretarias municipais.



As doações podem ser realizadas por qualquer um dos públicos contemplados com a vacina, por quem já foi imunizado ou até mesmo por quem ainda será vacinado. "É uma iniciativa para socorrer os mais carentes. Quem está recebendo a dádiva de ser imunizado contra a COVID tem a oportunidade de ajudar a quem precisa. Não é obrigatório, mas acreditamos na solidariedade neste momento tão complicado", explica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Para ampliar a divulgação, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL) e o Sicoob Credisete se uniram ao município no socorro à população mais carente. As duas entidades contribuem na propaganda da ação, com material gráfico, vídeos, banner de identificação nos locais de coleta dos produtos, criação de spot para rádio e carro de som.



“Para muitas famílias, a pandemia é sinônimo de fome. Por isso, o Sicoob Credisete apoia a campanha. Vivemos um momento atípico onde a situação de vulnerabilidade aumentou ainda mais. Juntos podemos aliviar a dor dessas famílias por meio da solidariedade", afirma o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete, Leonardo Chaves Costa.



Para o presidente da CDL Sete Lagoas, Geraldir Alves, a campanha vai ajudar várias pessoas que passam por uma situação extremamente difícil. "Neste momento muitas famílias estão precisando de auxílio. Vamos ser solidários. Aqueles que puderem colaborar com 1 kg de alimentos não-perecíveis podem entregar a doação ao ir vacinar. Vacine-se e doe espontaneamente alimentos que vão ajudar as pessoas a não passar fome", pede Alves.





Além dos apoios da CDL e Sicoob Credisete à campanha “Vacinação Solidária”, algumas empresas da cidade têm doado lanches para as equipes e aos voluntários que estão atuando nos locais de vacinação contra a COVID-19.

A segunda dose para idosos de 76 e 77 anos começa nesta terça-feira (13/4), das 9h às 17h. A vacina é da Coronavac (do Instituto Butantan), com intervalo mínimo de 15 dias após a 1ª dose.





Os locais de vacinação serão na Unifemm - Centro Universitário, Faculdade Ciências da Vida e Shopping Sete Lagoas. Os idosos deverão levar o comprovante de vacinação da 1ª dose e cartão do SUS ou CPF.



Idosos com dificuldade de locomoção ou acamados serão vacinados em domicílio, mediante agendamento na Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próximo de sua residência.

