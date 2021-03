Médicos lançam campanha dos lençóis para Hospital Municipal de Valadares

Com a ocupação de 100% nos leitos do Hospital Municipal de Governador Valadares, faltam lençóis e roupas hospitalares para as trocas diárias (foto: Tim Filho)









Ela explicou que os lençóis e roupas hospitalares, durante a lavagem, são submetidos a produtos químicos desinfetantes potentes, aos "tira-manchas" e ao calor intenso, para serem esterilizados.





"Assim, chega a um ponto em que não poderão mais ser usados, por causa do desgaste, porque vão se rasgando no uso constante. Além disso, há perdas nos transportes de pacientes", disse a médica, lembrando que. também acontecem furtos dessas peças".





Para dar conta de tudo limpo e esterilizado, a lavanderia trabalha 24 horas, e tudo se torna mais complicado com a falta de peças, fato que dificulta as trocas mais frequentes. "Dá dó ver o tanto de remendo que as costureiras precisam fazer", disse Rosimara.





A campanha será divulgada entre os médicos associados da AMGV, pessoas físicas e jurídicas de Governador Valadares, a partir desta terça-feira (30/3). As doações podem ser feitas com depósito ou transferênca bancária nas contas da AMGV. Banco Unicred, Agência 5611, CC 196-1 ou Banco do Brasil, Agência 166-X CC 8143-4





de Governador Valadares (AMGV) lançou uma campanha para arrecadar lençóis e roupas hospitalares para o Hospital Municipal de. Aspodem ser feitas em dinheiro, que será usado para a aquisição dos materiais que estão em falta no HM.