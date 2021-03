COVID-19: Hospitais de Valadares fazem 'uso racional' de medicamentos

Profissionais que atuam no Hospital Bom Samaritano em foto de 2020, feita para a campanha, permanente, em favor do isolamento social (foto: Hospital Bom Samaritano/Divulgação)









Para evitar a falta de medicamentos e insumos, aumentou os pedidos por meio de processo licitatório, mas tem encontrado dificuldades para fazer as compras nos laboratórios devido à indisponibilidade nacional, conforme divulgado pela Anvisa.





"É importante destacar que, se não houver a colaboração da população e não melhorarmos nossos índices de ocupação dos leitos, a situação pode se agravar e infelizmente chegaremos a esta situação de falta de medicamentos e insumos", informou a prefeitura, em nota.

Falta de medicamentos





A Beneficência Social Bom Samaritano (BSBS), mantenedora do Hospital Bom Samaritano (HBS), que também atende aos pacientes com COVID-19 pelo SUS, reconheceu a gravidade da situação e esclareceu que, em 18 de março, comunicou ao Ministério Público que poderia faltar medicamentos no hospital.

Listou medicamentos como midazolan, fentanila, enoxaparina e propofol, importante para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave e para as cirurgias indispensáveis, que continuam sendo realizadas no HBS, já que os medicamentos foram comprados em fevereiro e o fornecedor não havia entregue ainda, sem previsão de data para faturar.





Sem solução para um problema que não é local, mas nacional, o conselheiro da BSBS, Renato Fraga, em reunião com os gestores da saúde do governo de Minas, conseguiu algumas doses, mas o suficiente apenas para uma semana.



Na sequência, o HBS passou a utilizar a segunda linha de medicamentos, em substituição aos tradicionalmente aplicados em sua UTI e cirurgias.





O kit intubação não está em falta hoje, no Hospital Bom Samaritano. Mas, o paciente acometido pela COVID-19, no período pós-intubação, precisa de medicamentos contínuos por vários dias, e alguns desses remédios já estão em falta no mercado nacional e no HBS. Se não houver reposição, outros podem vir a faltar.

Oxigênio

Apesar do momento caótico, a BSBS esclareceu que não há risco de faltar de oxigênio no HBS e explicou que o abastecimento dos leitos do hospital é todo feito via tubulações.





"O fornecedor abastece um tanque, que é monitorado por satélite e, toda vez que chega ao nível que precisa ser restabelecido, imediatamente o fornecedor envia o caminhão. Os cilindros de oxigênio só são usados em necessidade de trânsito do paciente", informou em nota.

Segundo a BSBS, a produção do oxigênio está em fábrica localizada em Timóteo e Barão de Cocais, cidades próximas da sede de seu complexo hospitalar.





Com o aumento do número de casos dee também do número de mortes pela doença, aumentou também o temor em relação à falta dee, principalmente,, necessários ao tratamento dos pacientes acometidos pela doença.