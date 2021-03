Rui Delegado (PSD) é mais uma vítima da COVID-19 em Valadares

O delegado aposentado pela Polícia Federal, Rui Silva, é mais uma vítima da COVID-19. Ele morreu na noite de domingo, no Hospital Bom Samaritano, em Governador Valadares (foto: Reprodução Internet)









Ao anunciar sua candidatura, ele disse: "A decisão de me candidatar a prefeito de Governador Valadares se deve à convicção de que podemos fazer o que os outros não fizeram em favor do povo".





E apresentou propostas para a educação em tempo integral, melhorias no trasporte público, implantação das Estações de Tratamento de Esgoto e programa de saúde preventiva, especialmente para os bairros periféricos.





Rui Delegado era muito querido no meio evangélico de Governador Valadares e apresentava um programa de variedades em uma emissora de TV local. A família não informou detalhes sobre o sepultamento de seu corpo.





A morte de Rui Delegado é mais uma na triste estatística sobre a COVID-19 em Governador Valadares. No último boletim epimidemiológico divulgado no sábado (27/3) pela Secretaria Municipal de Saúde Governador Valadares. Foram registradas 6 mortes confirmadas por COVID-19 e 387 novos casos. No total, desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram registradas 689 mortes e 19.131 casos confirmados.





O delegado da Polícia Federal Rui Antônio da Silva, de 61 anos, aposentado pela PF e advogado atuante ematé dias atrás, morreu na noite de domingo (28/3), no Hospital Bom Samaritano, vítima daEle estava entubado há alguns dias e as complicações causadas pela doença em seus órgãos vitais determinaram a sua morte.