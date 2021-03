Cidades mineiras de médio porte vivem esgotamento em dobro com pandemia

"Tem muitos médicos que chegam e falam que não vão ficar porque é COVID. Você vai repor no mercado e não encontra" - Danilo Carvalho, gerente da Santa Casa de Araguari (foto: Arquivo pessoal )



Enquanto os números da COVID-19 aumentam, o fluxo de trabalho em hospitais e os problemas decorrentes da pressão no sistema de saúde também sobem. Em centros médicos do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas, o quadro é dramático: ocupação de leitos no limite, médicos exaustos emocionalmente e dificuldades para encontrar medicamentos de intubação a preço acessível. Os gestores e profissionais de saúde ouvidos pelo Estado de Minas dizem que nunca viram nada igual.





Além de atender a população local, os hospitais também absorvem a demanda das microrregiões. É o caso do Hospital São José, de Ituiutaba, no Triângulo. O centro médico atende nove cidades da região, com população estimada de 250 mil habitantes. Na última quinta-feira, data em que foi feito o levantamento, o hospital estava com 100% de ocupação em todas as alas para pacientes com COVID-19, tanto na parte de enfermaria quanto na terapia intensiva. Ao todo, são 18 leitos de clínica médica e outros 10 de UTI. De acordo com o diretor administrativo da rede de saúde, Cleuson Oliveira, a demanda está em 100% há praticamente um mês. Com isso, houve sobrecarga de trabalho para os profissionais de saúde e, mesmo anunciando vagas, trabalhadores não são encontrados.

“O pessoal já está desgastado devido à situação que estamos passando, e com a falta de profissionais isso agrava, porque você não encontra gente. Nós, inclusive, tentamos abrir mais leitos aqui, ficamos com publicidade o tempo todo em meios de comunicação para tentar contratar e não conseguimos”, resume Cleuson.





Araguari

Na vizinha Araguari, a situação é a mesma: dificuldade para contratar profissionais de saúde. A Santa Casa da cidade conta com 30 leitos de UTI, incluindo 20 custeados pelo Ministério da Saúde e 10 pela Secretaria de Estado de Saúde, estes últimos reativados em março. A ocupação, de acordo com a gerência do hospital, fica entre 27 e 28 vagas. A Santa Casa atende, além de Araguari, Tupaciguara, Indianópolis, Cascalho Rico e Araporã. Com a ampliação da estrutura, trabalhadores da rede de saúde tiveram que se dividir entre os pacientes da clínica médica e os que estavam na ala da COVID. No entanto, alguns pediram demissão ao serem informados que atenderam pessoas na UTI.

“Eu falava para o médico: 'Você vai ter que atender o COVID agora, não a clínica médica'. E ele: 'Então, estou saindo, porque vim para trabalhar numa parte clínica'. Tem muitos médicos que chegam e falam que não vão ficar porque é COVID. Aí, você vai repor no mercado e não encontra”, relata Danilo Coelho Carvalho, gerente da Santa Casa, que descreve o momento como “situação de guerra”, porque a equipe remanescente precisa se desdobrar para garantir atendimento aos internados. "Tem um médico e outro que é coordenador, função administrativa. O que ele faz? Ele se desdobra. Faz um plantão a mais do que deveria para cobrir o buraco. Na quarta-feira, teve um caso de última hora de um médico que se afastou por uma gripe e a médica que iria ficar com 10, ficou com 20 leitos”, conta.





Itajubá

Os profissionais de saúde da Santa Casa de Itajubá, no Sul de Minas, contam com a solidariedade da população e atendimento psicológico para suportar a carga de trabalho. De acordo com a superintendente Renata Finamor Alvarenga, a unidade teve que readequar o cardápio para a alimentação dos colaboradores, porque o horário em que conseguem parar para comer é irregular. “Fizemos a melhoria do cardápio, porque, infelizmente, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta e o médico conseguem parar para comer alguma coisa às 15h, 16h”.

O cotidiano desgastante também é amenizado com a participação da população, que vai até a Santa Casa deixar alimentos para os profissionais de saúde, como pizza e bolo. Doadores levam bolo, pizza, lanche, alguma coisa diferente, como citou um plantonista: “No meio da noite, em um plantão superdifícil, com taxa de ocupação de 100%, chega um bolo para adoçar a vida. Essa preocupação é importante”, afirma Renata, destacando que na quinta-feira todos os 20 leitos de UTI da Santa Casa estavam ocupados, além de 110% de demanda nas vagas de enfermaria. A microrregião de Itajubá é composta por Paraisópolis, Brazópolis e Maria da Fé, entre outros municípios.



Medicamento em falta ou caro

Outro desafio para os hospitais é a falta de medicamentos no mercado e o sobrepreço. De acordo com Danilo Coelho Carvalho, a Santa Casa de Araguari tentou comprar o anticoagulante enoxaparina, mas esbarrou em valores exorbitantes. “A Enoxaparina, que comprei a R$ 46, um cara me ofereceu a R$ 106. Em novembro, estava a R$ 25”, conta. O sedativo propofol teve preço triplicado de R$ 9 R$ 27. Para tentar um preço mais em conta, unidades de saúde precisam entrar na fila dos laboratórios, como no caso de bloqueadores neuromusculares.

Em Ituiutaba, no Hospital São José, a situação se repete. De acordo com o diretor administrativo da rede de saúde, Cleuson de Oliveira, o estoque do “kit intubação” daria para cinco dias. Ele fez ofícios ao poder público pedindo mais. “O maior desespero que nós estamos passando aqui é com o kit intubação. Quando conseguimos comprar, é a conta-gotas. O preço é exorbitante”, garante Oliveira, que fez um apelo para que autoridades tomem providências em relação ao abastecimento. Em Itajubá, a Santa Casa trabalha com protocolo alternativo de sedativos para substituir as substâncias em falta no mercado. “O que temos trabalhado com o nosso comitê COVID é fazer protocolos de sedativos para conseguir atendimento, mas dificulta muito, pois não é a droga específica que precisa gastar com uma outra quantidade, conseguir recursos para manter este novo protocolo e acaba trazendo prejuízos tanto para a instituição como para o paciente”, diz Renata Alvarenga, superintendente da Santa Casa.



Mais jovens internados

Os gestores também dizem que o perfil das pessoas internadas mudou. Ao contrário da primeira onda, em que idosos eram maioria em leitos, atualmente os jovens são maior número. E o pior: em estado ainda mais grave em relação aos pacientes do passado. “Realmente, está tendo muito paciente novo agora. Mudou um pouco o perfil. Ontem (quarta-feira), por exemplo, os 10 pacientes que estavam na UTI estavam intubados. Muitas vezes, têm 10 pacientes na UTI, mas às vezes têm seis ou sete intubados, o restante fica na ventilação”, conta Cleuson Oliveira.



Em Araguari, por exemplo, a paciente mais jovem internada na UTI da Santa Casa tem 20 anos. Segundo Danilo Carvalho, o comportamento dos pacientes também mudou. Antes, eles procuravam a unidade de saúde de forma tardia. Agora, assim que percebido os primeiros sintomas, as pessoas buscam ajuda na UPA. “A média geral (de internados) fica entre 30 e 55 anos. Na Santa Casa de Itajubá, Renata Finamor teve a mesma percepção. Por isso, faz apelo aos mais novos sobre a importância do isolamento. “Os jovens têm que entender que todos estão suscetíveis a essa doença. Estamos com jovens em UTI e temos que prevenir porque o perfil mudou totalmente”, alerta, destacando que há fila por leitos na Santa Casa. Em Araguari, as medidas de isolamento da onda roxa já são sentidas na Santa Casa com a diminuição de atendimento de pronto-atendimento. Danilo Carvalho diz que a unidade recebia 30 a 40 pessoas por dia, número que caiu entre quatro e cinco pacientes. “Uma redução drástica. O isolamento demonstra que, até vacinar grande parte da população, é a medida mais eficaz”, destaca o gerente, que também frisa que um paciente não fica mais do que três dias na UPA aguardando por vaga no hospital. Também há fila por leito no Hospital São José, mas, segundo Cleuson Oliveira. O certo é que a população precisa ter consciência da situação grave, diz.