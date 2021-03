Zema: 'COVID em MG cresce mais do que a capacidade de abertura de leitos'

Zema pediu colaboração de mineiros no isolamento social para que taxas fiquem no controle no estado (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)









“Hoje, os casos e óbitos em Minas são de pacientes infectados e internados há 20/30 dias. Além disso, o número de pessoas aguardando por uma vaga na UTI está aumentando”, escreveu Zema.





O governador também pediu para que a população mineira respeite o isolamento social "para garantir que o cenário melhore e o sistema de saúde recupere sua capacidade de atendimento".

Descontrole

Minas confirmou 1.733 mortes pela COVID-19 em uma semana, entre 23 e 29 de março. Números que fazem com que o estado tenha registrado recorde na média móvel de casos, 247 óbitos. Essa marca representa aumento de 22,9% com a média de uma semana atrás, no dia 23, quando foram 201 mortes.





De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela SES-MG nesta segunda-feira, o estado totaliza 1.103.687 casos. Minas ultrapassou a marca de 1 milhão de casos em 18 de março, portanto em 11 dias, foram diagnosticadas mais 103 mil pessoas com a doença. Os números indicam que a transmissão no estado segue curva ascendente.





O governador de(Novo), utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (29/3) para chamar a atenção sobre o aumento nos números dano estado. Zema destacou que a doença cresce mais no território mineiro, atualmente, do que a capacidade de abertura de leitos por parte do Executivo.