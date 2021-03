No pior momento da COVID-19, Minas está entre os estados que menos vacinam

Vacinação no Brasil não avança na velocidade necessária (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais enfrenta dificuldades para superar o momento mais severo da pandemia de COVID-19. Em meio a enfrenta dificuldades para superar o momento mais severo da pandemia de. Em meio a recordes de novos casos e mortes , o estado - a exemplo do restante do Brasil - não consegue vacinar a população na velocidade necessária.





Levantamento feito pelo EM com base em dados das secretarias estaduais de Saúde (veja ao fim da matéria) mostra que Minas está entre as unidades federativas que, percentualmente, menos imunizaram os habitantes.









Percentualmente, Minas é apenas o 19º colocado entre as unidades federativas que mais aplicaram a primeira dose do imunizante na população. A liderança do ranking é do Mato Grosso do Sul, único estado a superar a marca de 10% dos habitantes que receberam a primeira dose.





O percentual mineiro (5,77%) está mais próximo dos últimos da lista: Mato Grosso (4,45%), Rondônia (4,47%) e Maranhão (4,72%).





No ranking dos estados que percentualmente mais aplicaram a segunda dose, Minas aparece na nona posição, com 2,22%. O líder também é o Mato Grosso do Sul (3,21%). Os piores são Pará (1,22%), Acre (1,29%) e Maranhão (1,46%).

Doses por 1 mil habitantes

Minas é apenas o 18º entre os estados com mais doses aplicadas por 1 mil habitantes (80). O melhor no quesito é o Mato Grosso do Sul (132,2); o pior, o Maranhão (61,8). Veja no mapa:









Enquanto não consegue avançar na vacinação, Minas luta para conter o avanço da COVID-19. Todo o estado está na onda roxa do programa Minas Consciente, que estabelece as medidas mais restritivas na circulação de pessoas.





Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram registrados 1.103.687 casos de coronavírus e 23.788 óbitos decorrentes da infecção em território mineiro desde o início da pandemia.





Veja o levantamento completo: