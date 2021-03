COVID-19: festas clandestinas são interditadas no Sul de Minas

Moradores de Machado fizeram festa em Paraguaçu (foto: Reprodução Redes Sociais)

Festas clandestinas foram registradas no, neste fim de semana. Moradores deque foram parase reuniram em um sítio. E em, uma festa defoi interrompida na zona rural.



As imagens mostram centenas de jovens confraternizando com bebida alcoólica, aglomerados e sem máscara em um sítio, em Paraguaçu. Os vídeos foram compartilhados nas redes sociais e o caso repercutiu na região.

“Saíram de outra cidade para aglomerar no nosso município. Sabendo dos riscos? Com 3.500 mortes por dia. Sem vaga no hospital. Sem remédio. Sem vacina, sem nada. Achando que todo mundo aqui é imune?”, disse um policial militar durante a ação.

Vigilância Sanitária ficou sabendo do caso após denúncias anônimas (foto: Ascom/divulgação)

De acordo com a prefeitura, os fiscais da Vigilância Sanitária souberam da festa após denúncias anônimas. A Policia Militar foi acionada para dar suporte a abordagem.

“No local, tinha 40 pessoas. Todos de Machado, inclusive o dono da chácara. O proprietário já foi denunciado no Ministério Público em razão de outra festa no fim de semana passado”, Mathias Gonçalves, assessor de imprensa da prefeitura.

A prefeitura informou que a fiscalização foi intensificada. “Só na zona rural foram cinco bairros abordados por causa de aglomerações para frear o avanço do novo coronavírus na cidade”, completa.

A Prefeitura de Machado publicou nota para se desculpar pelo ocorrido. “Manifestamos nosso repúdio e consequência nosso pedido de desculpas ao município de Paraguaçu. Essa atitude em nenhum momento reflete nossa luta e deve ser repreendida, como foi pela Patrulha de Vigilância”, ressalta.

Paraguaçu está na onda roxa com 791 registros de COVID-19 e 11 mortes confirmadas pela doença.

Varginha

Em Varginha, uma festa de casamento foi interrompida na zona rural, neste sábado (27/3). Segundo a prefeitura, cerca de 30 pessoas participavam do evento em um sítio alugado pelos noivos.

A prefeitura informou que recebeu 88 denúncias e foram realizadas diversas ações fiscais, inclusive na zona rural e em residências, com o apoio da Polícia Militar.

“Dezessete estabelecimentos foram interditados e oito multados por descumprimento das medidas estabelecidas nos decretos, dentre elas: venda de bebida alcoólica, funcionamento de estabelecimento fora do dia e horário estabelecido, aglomeração, permitir consumação interna, não controlar o distanciamento das filas, falta do uso de máscaras, entre outras”, diz assessoria de imprensa.

Varginha seguia fora da onda roxa com a decisão do juiz da Comarca da cidade, Wagner Aristides Machado da Silva Pereira, que entendeu que a realidade do município permite a atitude tomada pela administração municipal. Mas a decisão, em 2ª instancia, reverteu o caso.

A cidade soma 7.537 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 146 mortes em decorrência da doença.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.