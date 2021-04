COVID-19: Em um mês, Pouso Alegre mais que dobra número de mortes

Segundo secretaria de Saúde, nos últimos dias houve redução no fluxo de pessoas no hospital de campanha (foto: Terra do Mandu)

Em um mês, Pouso Alegre mais que dobrou o número de óbitos por COVID-19, de acordo com os boletins divulgados pela prefeitura. No dia 12 de março, último boletim que não confirmou óbito, o total de vítimas na cidade estava em 112 pessoas, registradas desde o início da pandemia, um ano atrás.



Incidência de novos casos



O registro de novos casos segue acima de 100 confirmações em 24 horas, mas com leve queda na incidência em relação a boletins da semana passada. Na quarta-feira (14/4) foram 118 registros. O total desde o início da pandemia está em 13.383. O total de pacientes já recuperados do coronavírus está em 12.309. Atualmente, são 838 pessoas que estão em acompanhamento, após o diagnóstico para a doença.



Cai internações



Pela primeira vez em um mês, a ocupação dos leitos clínicos fica abaixo de 100%, mais ainda em situação crítica. Os leitos de UTI continuam acima do limite para as vagas disponibilizadas para o tratamento de paciente com COVID. Segundo o boletim da prefeitura, o total de pacientes em leitos de enfermaria está em 89, ocupação de 96%. Nas UTIs são 63 pessoas internadas, ocupação de 110%.

Magson Gomes, especial para o EM