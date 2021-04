COVID: Pouso Alegre tem aumento de 75% nas mortes e 61% nos casos em março

Algumas das vítimas da COVID na cidade em março (foto: Facebook/Reprodução/Montagem Terra do Mandu)

O mês de março foi o mais letal da COVID em Pouso Alegre. Nesta sexta-feira (02), a prefeitura de Pouso Alegre divulgou o boletim epidemiológico com os dados de 31 de março, com mais três mortes confirmadas e 156 novos casos de moradores infectados com o coronavírus. No mês, 75 pessoas perderam a batalha para a doença na cidade. Um aumento de 75% em relação aos óbitos confirmados entre abril do ano passado e fevereiro de 2021. Agora, o total de vítimas fatais chegou a 175 no município.

No mês de março Pouso Alegre perdeu jovens e idosos, profissionais de várias áreas. Pessoas que ainda tinham muito o que contribuir em suas profissões e atividades que desenvolvia na comunidade. Ainda não há dados oficiais dos primeiros dias de abril, porém, mais pouso-alegrenses já nos deixaram em razão da

Pouso Alegre tem aumento de 61% contaminados

A curva de contágio disparou no último mês. A cidade passou de 7.020 no último boletim de fevereiro para 11.292 no dia 31 de março. Foram 4.272 moradores diagnosticados com a COVID em Pouso Alegre.

Gravidade dos casos superlota hospitais

Mesmo com o aumento de leitos para o atendimento de pacientes com o coronavírus, os hospitais de Pouso Alegre ultrapassaram o limite de 100% há 15 dias. A ocupação, de acordo com o boletim do dia 31/03, está em 121% nas UTIs e em 134% nos leitos clínicos.

São 193 pessoas internadas nos três hospitais da cidade. A maior parte de moradores de Pouso Alegre, já que o sistema de saúde perdeu a capacidade de atender pacientes de cidades vizinhas. São 160 pacientes locais em leitos de enfermaria e UTI.

O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, a secretária de Saúde, Sílvia Regina Pereira, e os diretores dos hospitais divulgaram um vídeo no último final de semana chamando a atenção para o limite da capacidade de atendimento e a possibilidade de não ter onde colocar pessoas em situação crítica com a COVID-19.

As autoridades ainda voltaram a reclamar, com veemência, que a população não está colaborando. São muitas pessoas ainda nas ruas ou fazendo encontros fora e época, além do desrespeito ao isolamento, para quem deveria cumprir quarentena, se testou positivo para o coronavírus.

Onda roxa prorrogada, sem venda de bebidas alcoólicas

Pouso Alegre segue as deliberações do governo do estado e mantém a prorrogação das restrições da onda roxa até o dia 11 de abril. A cidade também segue com a proibição para a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos da cidade, incluindo sistema delivery.