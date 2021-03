COVID: Pouso Alegre bate recorde com 312 casos e 7 mortes em 24 horas

Pouso Alegre contabiliza 9.645 casos com 142 vítimas da COVID-19 (foto: Terra do Mandu/Especial para o EM )

bate seu próprio recorde de confirmações diárias de confirmação de casos e mortes por. Em 24 horas, o total de novos registros de pouso-alegrenses infectados pelo coronavírus foi de 312 e o número de mortes ficou em sete, conforme odivulgado na noite desta quarta-feira (24/3) pela prefeitura.

A única vez que houve um número maior de confirmações de casos de COVID-19 em um único boletim foi no dia 17 deste mês, com 482 registros. Porém, os dados contabilizados eram referentes a dois dias, 16 e 17/3. Assim como o número de mortes, com o maior número entre os boletins veio no referente a segunda, dia 22, com oito casos, mas reuniu os dados de todo o final de semana (20, 21 e 22/3).

Com os novos dados, a cidade chegou a 142 mortes por COVID-19. O total de moradores infectados pelo coronavírus está em 9.645. Desde o início da pandemia, Pouso Alegre está em sua pior semana de confirmações de casos e mortes pela doença.

"Está sendo uma semana muito difícil, com uma demanda muito grande pelos serviços de saúde de forma geral, sejam eles os serviços públicos ou privados, todos superlotados e com um grande volume de positividade de exames", afirma a secretária municipal de Saúde, Sílvia Regina Pereira.

A ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) está em 121%. Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 111%. A secretária explica que a situação é crítica, com o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, referência no atendimento de COVID, e os demais hospitais particulares, no limite do atendimento.

Conforme a secretária, até o momento, nenhum paciente que precisou de leito ficou sem internação. Porém, Sílvia conta que já foi necessário pedir internação fora de Pouso Alegre e os hospitais da cidade tiveram que recusar pacientes vindos de municípios vizinhos. “Não é uma questão de Pouso Alegre, é uma questão regional. Nós não temos leitos na região”, afirma.

Onda roxa e fiscalização

Pouso Alegre cumpre as deliberações da onda roxa estabelecidas pelo governo de Minas Gerais, que prorrogou as medidas restritivas para mais quatro dias, até 4 de abril, domingo de Páscoa. A secretária de Saúde explica que, nessa semana, a incidência de novos casos deve continuar aumentando. A expectativa das autoridades em saúde é de que apenas após os 15 dias do protocolo da onda roxa haverá uma redução de novas infecções.

Sobre as aglomerações e festas clandestinas, a secretária pede que a própria população ajude nessa fiscalização. Segundo Sílvia, nem todas as denúncias são de responsabilidade do agente público; há limitações em certos casos, de churrascos e reuniões privadas, por exemplo.

