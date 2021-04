Pouso Alegre registra 50 mortes por COVID em 10 dias

Mãe e filha estão entre as vítimas da COVID, no mês de abril, em Pouso Alegre (foto: Reprodução redes sociais )

Se o mês de março foi o mais trágico desde o início da pandemia daem, com 75 mortes, o mês de abril começa ainda pior. Nos primeiros 10 dias, foram confirmados pela prefeitura 50 óbitos em decorrência do. De acordo com o boletim divulgado nesse domingo (11/4), que traz os dados do dia anterior, 225 pouso-alegrenses perderam a batalha para a doença.

A advogada Neusa Arruda, de 55 anos, morreu na madrugada de domingo de COVID-19. Ela morreu 10 dias após o marido também ter sido vítima da doença. Carlos Henrique Ribeiro, de 47 anos, morreu na madrugada de 1º de abril, também no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. A advogada é a quarta pessoa da mesma família que foi vítima da COVID em menos de 15 dias. No dia 29 de março faleceu a tia do casal, Rose Souza Ribeiro, e no dia 31 a vítima foi Rodrigo Souza Ribeiro, filho de dona Rose.

Entre os óbitos registrados em abril, estão pai e filha, maridos e esposas, mãe e filha. Famílias arrasadas pelas perdas de pessoas tão amadas, queridas e cheias de vida, que não resistiram à força da pandemia. É o caso de David Amaral, que perdeu a mãe e a avó. Ele fala da dor e da necessidade que as pessoas entendam que é preciso cada um se cuidar para preservar a vida de pessoas que amamos.

“Em nome de toda nossa família, eu venho pedir para vocês que tomem cuidado. Essa doença, infelizmente, está tirando pessoas que a gente ama muito. A doença teve que chegar tão perto para gente ter que abrir os olhos, e teve que levar duas pessoas queridas que todos nós amávamos. Então para que isso deixe de acontecer, peço pra vocês que tomem todos os cuidados possíveis, saia se for necessário e evite aglomerações”, afirma David Amaral.

Onda roxa e ocupação de hospitais

De acordo com especialistas ouvidos pelo Terra do Mandu ao longo da semana, a tendência é de queda na incidência de novos casos de contaminados com o coronavírus, após 25 dias de onda roxa em vigor em Minas Gerais. Porém, a gravidade dos casos e a letalidade ainda não deram trégua.

Os hospitais continuam com superlotação. Em Pouso Alegre, de acordo com o último boletim, a ocupação das UTIs está em 122%, com 70 pessoas internadas, número superior aos pacientes internados em 31 de março. A internação em leitos clínicos teve queda, mais ainda está acima dos 100% dos leitos destinados ao tratamento de pessoas com a COVID. São 108 pessoas internadas em leitos de enfermaria (117%).

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.