Sargento da PM morre de COVID-19 aos 48 anos, em Pouso Alegre

Sargento é a primeira vítima da COVID-19 entre militares do 20º BPM, em Pouso Alegre (foto: Facebook/Reprodução )

A Polícia Militar confirmou que o 3º Sargento Marcelo Moreira, de 48 anos, morreu em decorrência da COVID-19, em Pouso Alegre, Sul de Minas nessa quinta-feira (8/4). Ele estava internado no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

O sgt Moreira era lotado no 20º Batalhão da PM e servia na própria cidade de Pouso Alegre. A morte do sargento é a primeira entre militares do batalhão pelo novo coronavírus.

“Ele era um militar excelente, dominava a área de atuação, era muito conhecido na cidade pelos seus bons serviços prestados. A Instituição Militar perde mais um valoroso militar, que deixa as fileiras desta nobre Instituição bicentenária”, diz a nota de pesar divulgada pelo comando do 20º BPM.

Nesta semana, o Governo de Minas anunciou a primeira remessa de vacinas destinadas exclusivamente para a imunização das forças de segurança do estado.



Pouso Alegre recebeu cerca de 100 doses para esse público, porém, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda aguarda as orientações do Estado para a vacinação, já que a quantidade é insuficiente para todos os profissionais receberem a primeira dose.





A PM fez homenagem ao militar, bastante querido na cidade (foto: PMMG/Divulgação)

Números da pandemia

O total de óbitos pelo novo coronavírus chegou a 215 em Pouso Alegre, de acordo com o último boletim da prefeitura, divulgado com os dados de até quarta-feira (7/4).



Desde o início da pandemia, são 12.231 contaminados com o vírus na cidade. O número de recuperados chegou a 11.198.

Ocupação de leitos hospitalares

Houve uma pequena redução no número de pessoas internadas com a COVID-19 nos hospitais de Pouso Alegre. Porém, a ocupação dos leitos se mantém acima de 100%.



São 69 pacientes internados em UTI (121%) e 99 internados em leitos clínicos (107%).



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o excedente de 100% significa que as internações estão ocupando leitos que seriam para pacientes não COVID, e os hospitais da cidade permanecem superlotados.





