Vítima da COVID-19, Ivair Nogueira precisou dormir em corredor de hospital

Ivair Nogueira (foto), do MDB, precisou esperar leito em corredor de hospital belo-horizontino (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 7/4/2011)

Assembleia de MG tem dois na UTI

Após quase cinco dias internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), o ex-deputado estadual mineiro Ivair Nogueira (MDB) morreu nesta quarta-feira (31/3), por causa do novo. Antes de conseguir um leito de enfermaria — setor pelo qual passou até ser encaminhado à UTI —, o político de 69 anos precisou esperar em um corredor do Hospital Madre Teresa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Ivair chegou à casa de saúde na madrugada de sexta-feira (26). Oapurou que, até conseguir um leito clínico, o ex-parlamentar aguardou em uma cadeira de espera enquanto era medicado. O político precisou procurar atendimento médico pouco mais de uma semana após receber o diagnóstico positivo para a doença.Com infecção nos pulmões, chegou a apresentar melhora já na. Nesta terça, contudo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e sucumbiu. A piora no quadro clínico já havia feito ele ser intubado.Ao confirmar a morte do paciente, o Madre Teresa não detalhou o périplo vivido por Ivair. “O ex-deputado deu entrada nesta Instituição na madrugada da última sexta-feira (26) e permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, lê-se em trecho de nota enviada à imprensa.O político, que comandou Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte no início dos anos 1990, esteve no hospital acompanhado por Leia Nogueira, sua esposa, que também testou positivo.Ivair Nogueira do Pinho, natural de Betim, cidade da Região Metropolitana de BH, nasceu em 6 de novembro de 1951. Também engenheiro, advogado e empresário, foi vice-prefeito de Betim entre 1989 e 1991. No ano seguinte, passou a chefiar o Executivo.Em 1994, foi eleito parlamentar estadual por seis mandatos. Ele permaneceu naLegislativa de Minas Gerais (ALMG) até 2019, por seis mandatos. O político teve três filhos.

Quem também viveu agonia à espera de um leito foi Coronel Sandro (PSL), desde 2019 na Assembleia Legislativa. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defensor do “tratamento precoce”, o deputado está no Mater Dei, também em BH, desde a sexta-feira.



Sandro precisou esperar por dois dias até a liberação de uma UTI. “Hoje, estou me sentindo um pouco melhor, conseguindo conversar, mas ainda cansado, o que é esperado nesse momento”, escreveu, nas redes sociais, nesta quarta.



O veterano Luiz Humberto Carneiro (PSDB), outro parlamentar estadual, também está sob cuidados intensivos após ser infectado. Internado em Uberlândia, no Triângulo, o tucano, que chegou a ser líder do governo de Romeu Zema (Novo), foi hospitalizado no início de fevereiro.

