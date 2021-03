Vereadores pedem a Zema que pare de ir a Divinópolis 'passear e namorar'

Os vereadores cobraram do governador solução para o hospital regional e falta de leitos. (foto: Divulgação/CMD) , na região Centro-Oeste de Minas Gerais, pediram que o governador Romeu Zema (Novo) pare de ir à cidade “passear e namorar” e vá solucionar a falta de leitos para tratamento contra a COVID-19. A declaração também foi feita, nesta quinta-feira (11/03), em meio às críticas da paralisação das obras do hospital regional que completam 10 anos.

Alterado, Ademir Silva (MDB) cobrou a presença de Zema na cidade. “93 mil votos que esse senhor teve em Divinópolis (...) e só vem aqui uma vez ou duas, para passear ou namorar. É uma vergonha senhor governador. Aposto que muitos desses que votaram no senhor morreram por falta de leitos lá na UPA”, declarou. O emedebista destacou que a conclusão do hospital regional representaria cerca de 400 leitos a mais para a região. Nesta quarta-feira (10/03) o secretário de saúde, Alan Rodrigo Silva, alertou para o risco de colapso do sistema.

A mesma crítica ao governador foi feita pela vereadora Lohanna França (Cidadania) ao defender o “fechamento da cidade” devido ao aumento da ocupação de leitos, principalmente, no Centro de Terapia Intensiva (CTI – COVID Infantil).

O hospital de campanha está com 50% de ocupação, restando apenas quatro vagas. Não há vagas de enfermaria adulta e infantil na unidade. Já no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), 90% dos leitos de CTI adultos estão ocupados e 80% dos clínicos, segundo a edil.

“Considerando esses números, a não ser que o governador resolva se mover, parar de vir para cá, como brilhantemente pontuado pelo vereador Ademir, para passear e namorar, a não ser que ele resolva vir para cá trabalhar e abrir esse hospital regional, e se isso for feito eu vou comemorar, considerando os nossos números e os leitos que a gente tem hoje, com 100% de ocupação de CTI’s, mães, pais, se sua criança precisar, e aí?”

Fechar a cidade

O pronunciamento desta quinta-feira (11/03) de Lohanna foi uma resposta às críticas que sofreu ao longo da semana por ter falado em “fechar a cidade”. A fala ocorreu após uma visita ao hospital de campanha. Hoje, ela voltou a reafirmar, porém minimizou. “Não venho em plenário e falo assim: tem que fechar comércio e fico trancada dentro do meu carro com ar condicionado. Venho aqui e fiscalizo as 4h40 e vou no ministério público depois”, afirmou.

Lohanna disse que tem atuado para manter o comércio aberto fiscalizando e denunciando as irregularidades. “Talvez eu esteja fazendo mais pela abertura do comércio do que quem fica aqui só gritando”, rebateu às críticas.

Desafiada a pagar boletos dos empresários, ela devolveu: “Quero fazer o desafio “adote um doente”, porque já que é para a gente adotar empresário, para a gente pagar boleto (...) Na hora que o empresário não tiver como pagar as contas, ele tem que procurar a vereadora, tá ok, quando não tiver CTI vai para a porta desses vereadores, vai ser legal. Vamos ver o que causa mais estragos”.

Ela ainda disse que “vereador não fecha cidade”, apenas sugere. Reforçando os indicadores de ocupação ela questionou qual seria a alternativa. “Posso vir aqui e falar trocentas vezes se deve fechar, abrir, pôr toque de recolher, não quero nada disso, quero o comércio aberto, comerciante trabalhando. Mas se vocês verem os números que estou falando, o quê que faz?”, questionou.

A vereadora ainda disse ter se emocionado após a visita a unidade. “O CTI COVID Infantil lotado só não abala quem não está no mundo real ou não mexe com criança. Eu mexo, então me abalo”, declarou. Ao ter o pedido de fechamento da cidade classificado como “populismo” ela rebateu: Populismo é vir aqui e falar que tem que ficar tudo aberto. Isso (fechar) é impopular, faz as pessoas te detestarem”.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.

O que é o coronavírus

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.









transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.









A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraç o em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.









Principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus







Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.