Após não assinar carta contra Bolsonaro novamente, Zema repete discurso

desta sexta, a mesma usada na última segunda-feira (01/03) após Zema se negar a assinar uma carta que questiona o presidente sobre repasses aos estados em 2020, tem um adicional: o fato de o governador ter se reunido com Bolsonaro e outros políticos em Brasília na terça-feira (02/03). A pauta foi justamente a vacinação, e o mineiro também se encontrou com Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.





“Lembramos que o governador Romeu Zema, junto ao secretário de Saúde Carlos Eduardo Amaral, teve agendas com o presidente Jair Bolsonaro, ministro Eduardo Pazuello, presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em Brasília, na última terça-feira (02/03), para solicitar a compra de mais vacinas, a fim de ampliar a vacinação em Minas Gerais”, completa a nota emitida pelo governo nesta sexta.





Segundo dados divulgados nesta sexta pela Secretaria de Estado de Saúde (Ses), Minas Gerais soma 908.869 casos de COVID-19 (7.334 entre essa quinta e esta sexta) e 19.204 mortes (172 nas última 24 horas) pelo vírus. Devido a um novo avanço do coronavírus, o governo de Minas intensificou na quarta-feira (03/03) o plano de combate à pandemia, com direito a imposição de toque de recolher em cidades determinadas.





Também segundo dados do governo de Minas, 633.032 pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus no estado, com 306.981 tendo recebido a segunda dose. Os números representam menos de 3% da população mineira.

Nessa quinta-feira (05/03), 14 dos 27 governadores assinaram uma carta em tom de cobrança por mais vacinas contra a COVID-19, tendo Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, como destinatário . Somente nesta semana, foi a segunda nota contra o chefe do governo federal, e nenhuma delas teve a assinatura de(Novo), governante de. Ao abordar a nova não assinatura, o mineiro repetiu o discurso.