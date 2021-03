STF envia queixa-crime contra Bolsonaro à Câmara para abertura de processo

Jair Bolsonaro (sem partido) pode responder a processo de calúnia contra Flávio Dino (PCdoB) (foto: Alan Santos/PR)

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) enviou à Câmara dos Deputados uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Se dois terços dos deputados votarem a favor, um processo pode ser aberto contra o chefe do Executivo federal.

A queixa-crime tem como autor o governador do Maranhão,. Ele acusa Bolsonaro de calúnia, após o presidente dizer em entrevista que o estado negou proteção policial a uma agenda que seria cumprida na cidade de Balsas (MA).

De acordo com a denúncia de Dino, Bolsonaro disse à rádio “Jovem Pan”, em 21 de outubro do ano passado, que a Polícia Militar do Maranhão negou apoio à comitiva presidencial. O presidente participaria de um evento evangélico na cidade.

Bolsonaro disse que enviou ofícios ao Secretaria de Segurança do Maranhão, à Polícia Militar do estado e ao comando policial responsável pela cidade de Balsas. Mas, Flávio Dino nega o recebimento desses documentos.

“A mentira pode ser usada deliberadamente no debate político? O Presidente da República, com suas elevadas atribuições, pode costumeiramente mentir?”, pergunta Flávio Dino no documento.

À época do fato, Flávio Dino desafiou o presidente a apresentar provas sobre suas afirmações de falta de apoio de segurança do Maranhão.