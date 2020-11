Disputa na capital do MA expõe divisão da base de apoio do governador Flávio Dino

O segundo turno em São Luís evidencia um racha na base do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Parte da sua base no governo do Estado aderiu à campanha do deputado federal Eduardo Braide (Podemos) e Dino apoia a candidatura do deputado estadual Duarte Junior (Republicanos).



O cenário reforça o que aconteceu nos principais colégios eleitorais do Estado: o endosso de Dino não foi decisivo para eleger prefeitos aliados. Seu partido caiu de 46 prefeituras conquistadas nas eleições 2016 para 22 neste ano.



Ao longo da campanha, Duarte Júnior afirmou que Braide é indiciado em investigação de desvio de verbas na prefeitura de Anajatuba.



O candidato do Podemos acusou o adversário de agredir um idoso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.