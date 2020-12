Vereadores e prefeitos de MG vão tomar posse em eventos restritos

'Recheada' de restrições, posse dos vereadores belo-horizontinos ocorre na sexta (1); Kalil será reconduzido de modo virtual. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Eleições internas agitam Câmaras

Partido de Kalil abortou candidatura

Estratégias de Nely e Duda

A pandemia do novovai modificar as cerimônias deMinas Gerais afora. Os eleitos no pleito municipal deste ano serão conduzidos aos cargos em 1° de janeiro, mas precisarão se adequar às restrições impostas pela COVID-19.(Região Metropolitana), Uberlândia (Triângulo) e Juiz de Fora (Zona da Mata), por exemplo, resolveram vetar a presença de convidados. Apenas vereadores, prefeitos e vices das cidades vão participar.O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre, e o vice, Fuad Noman — ambos do PSD — vão participar remotamente da solenidade . Cada um dos 41 eleitos para o Parlamento da capital poderá levar dois acompanhantes para assistir à posse. Em Betim, no entorno da capital, os empossados terão direito a um convite.Os Legislativos locais têm feito uma série de recomendações para evitar a disseminação da infecção. Em Betim, além de medidas como a medição da temperatura corporal, a oferta dee a obrigação das máscaras faciais, há a recomendação, aos eleitos, para a utilização de canetas individuais para a assinatura do termo de posse. "Temos ciência da importância da população nesse processo democrático que envolve a eleição, mas infelizmente estamos vivendo uma situação atípica e muito delicada com a pandemia. Por isso gostaria de pedir a compreensão de todos que não poderão participar presencialmente da solenidade e reforçar que neste momento precisamos entender que a prudência é uma forma de mostrarmos que temos responsabilidade uns com os outros”, disse o presidente do Parlamento betinense, Klebinho Rezende (Pros).Para amenizar os efeitos da ausência da presença popular, as instituições vão investir na transmissão das solenidades por meio da. O portal da Câmara de BH, por exemplo, vai disponibilizar imagens do evento em tempo real. Viçosa, na Zona da Mata mineira, é outro município a convidar os cidadãos a acompanhar, de modo virtual, a posse de seus novos representantes.Em muitas localidades, o dia da posse será marcado por disputas pelo comando da Câmara. Na capital mineira, a presidente do Parlamento, Nely Aquino (Podemos), tentará a reeleição para o próximo biênio. Por ora, ela tem a concorrência de Duda Salabert (PDT), apoiada por vereadoras à esquerda.Enquanto isso, Nely tem a adesão de parlamentares da base aliada a Kalil e, ainda, de colegas independentes. No início de dezembro, a vereadora publicou vídeo em que diversos colegas tornam público o apoio à sua reeleição . As chapas podem ser inscritas até momentos antes da eleição. Por isso, até lá, novos nomes podem despontar. De acordo com o Regimento Interno da Câmara de BH, os vereadores poderão inscrever-se para mais de um cargo em grupos distintos.A Mesa Diretora é composta por seis cargos: presidente, 1º e 2º vice-presidentes, secretário-geral e 1º e 2º secretários. Para o início do processo de eleição é necessária a presença de, pelo menos, 21 parlamentares e, para comprovar o quórum, o secretário da reunião realizará a chamada. O processo de votação será nominal, e cada vereador será chamado pelo secretário, em ordem alfabética, para manifestar seu voto.Será eleita a chapa que obtiver o voto favorável da maioria simples dos pares. Caso nenhuma das chapas conquiste o apoio mínimo, a eleição passará a ser feita por cargo. Nessa votação, será eleito o candidato com o maior número de votos, desde que esteja presente a maioria dos membros da Câmara. }Se houver novo empate, será considerado eleito o candidato mais velho. Mas se, ao fim desse processo, ainda restarem cargos não preenchidos, serão reabertas a discussão e a inscrição de chapas. Caso não seja obtido o voto válido de, no mínimo, 21 vereadores, em quaisquer das votações, ficarão prejudicados o processo eleitoral e a continuidade da reunião, com a transferência da eleição para reunião posterior.No último dia 14, o PSD — dono da maior bancada em BH, com seis vereadores — lançou Irlan Melo na corrida à presidência da Câmara. Menos de 24 horas depois, a decisão perdeu efeito. Irlan voltou atrás e abriu mão da candidatura para apoiar Nely, cujo nome ele já havia endossado no início do mês.“A política é um grande aprendizado e reconheço que errei em ter voltado atrás na minha primeira palavra. Agradeço a Deus que ainda tenho a oportunidade de rever essa decisão”, afirmou.Em entrevista ao, Nely depositou fichas no trabalho feito à frente da Casa nos últimos dois anos para pleitear a recondução . “A reeleição foi decidida após diversas conversas com colegas parlamentares, que manifestaram o desejo de dar continuidade comigo à frente da Mesa Diretora. Desejo deles, o que me mantém serena e firme nessa decisão e me motiva a seguir executando um trabalho merecedor desse reconhecimento”, explicou.

Ao confirmar a candidatura, no início do mês, Duda Salabert falou em dialogar com parlamentares ao centro para engrossar o cordão em torno de seu nome. Mais recentemente, na série de sabatinas promovidas pelo EM com os eleitos, classificou a tentativa de presidir a Câmara como “desejo de alargar a democracia” no Legislativo.



“Nos últimos anos, ocorreram episódios que rebaixaram o conteúdo democrático da Câmara, como por exemplo, a votação e o debate do projeto Escola Sem Partido, um projeto inconstitucional, como também o esvaziamento e fechamento das galerias, algo grave para a democracia. Minha candidatura traz essa necessidade e o desejo de alargar o processo democrático naquele espaço e meu próprio corpo já é uma forma de alargar esse espaço, alargar a democracia, já que ele carrega uma identidade que foi historicamente negada naquele espaço. Minha candidatura tem algo a mais também para colocar no centro da política de Belo Horizonte uma professora e ambientalista”, sustentou.

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas.