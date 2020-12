Posse de Kalil e vereadores será semipresencial e transmitida ao vivo

O público poderá acompanhar a solenidade, em tempo real, no portal da Câmara de BH (foto: Karoline Barreto/CMBH)



Eleição da Mesa Diretora

recebe em 1º de janeiro os novos, assim como prefeito e vice-prefeito, eleitos em novembro, para a cerimônia de posse que dará início a seus mandatos para o período deA reunião solene ocorrerá às 14h, no, em formato semipresencial. O prefeito reeleito,(PSD), e o vice,(PSD), participam do evento em modalidade remota, porNa mesma ocasião, serão eleitos e tomarão posse os membros da, que estarão à frente do Legislativo pelos próximos dois anos. Em atenção às medidas de segurança impostas pela pandemia de, a cerimônia de posse terá acesso presencial restrito.O público poderá acompanhar a solenidade, em tempo real, pela transmissão disponível no portal da Câmara de BH.A cerimônia de posse será presidida pela vereadora reeleita e atual presidente da Câmara, Nely Aquino (Podemos), que escolherá dois vereadores ou vereadoras para atuar como secretários durante a reunião solene.A vereadora eleita Professora(PDT), candidata mais votada da história da capital, com 37.613 votos, será convidada a ocupar a tribuna e prestar o compromisso de posse. Na sequência, um dos secretários fará a chamada, por ordem alfabética, de cada um dos demais 40 parlamentares, que assinarão, individualmente, o termo de posse.Após a constituição da 19ª Legislatura do Poder Legislativo, com mandato para 2021-2024, serão empossados o chefe do Executivo e o vice-prefeito, que devem prestar o compromisso de posse remotamente. Em seguida, os parlamentares realizam a eleição e a posse da nova Mesa Diretora 2021-2022.A Mesa Diretora é composta por seis cargos: presidente, 1º e 2º vice-presidentes, secretário-geral e 1º e 2º secretários. Para o início do processo de eleição é necessária a presença de, pelo menos, 21 parlamentares e, para comprovar o quórum, o secretário realizará a chamada nominal dos vereadores. Constatada a existência de quórum, o processo eleitoral terá início com a inscrição de chapas completas ou incompletas. De acordo com o Regimento Interno, os vereadores poderão inscrever-se para mais de um cargo em chapas diferentes.O processo de votação será nominal, e cada vereador será chamado pelo secretário, em ordem alfabética, para manifestar seu voto. Será eleita a chapa que obtiver o voto favorável de, pelo menos, 21 parlamentares. Caso nenhuma das chapas conquiste o apoio mínimo, a eleição passará a ser feita por cargo. Nessa votação, será eleito o candidato com o maior número de votos, desde que esteja presente a maioria dos membros da Câmara.Em caso de empate, nessa segunda votação, será considerado eleito o candidato mais velho. Mas se, ao fim desse processo, ainda restarem cargos não preenchidos, serão reabertas a discussão e a inscrição de chapas. Após a votação, cada vereador terá um minuto para declarar voto.Caso não seja obtido o voto válido de, no mínimo, 21 vereadores, em quaisquer das votações, ficarão prejudicados o processo eleitoral e a continuidade da reunião. A eleição será transferida para nova reunião a ser convocada posteriormente.