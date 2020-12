'Errei': Irlan Melo desiste de candidatura à presidência da Câmara de BH

Irlan Melo (PSD), vereador de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Facebook)

Leia a íntegra da nota de Irlan Melo

O vereador(PSD) desistiu da candidatura à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele vai apoiar a tentativa de reeleição da atual presidente da Casa,(Podemos).Em um post em seu perfil no Facebook, o parlamentar disse que foi um erro ter pensado em se candidatar, recuando, assim, de sua primeira decisão.Uma das adversárias de Nely Aquino na disputa pela cadeira de presidente deve ser Duda Salabert (PDT) . Duda deve ter apoio das bancadas do PT e do Psol.Outro possível candidato é(PDT), ex-secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, possivelmente apoiado por(PSL).Em reunião com minha família e conselheiros de mandato, decidimos abrir mão da disputa da presidência da câmara e ao mesmo tempo manter nosso compromisso firmado com a atual presidente Nely para sua reeleição.Quero agradecer as inúmeras mensagens de carinho recebidas e pedir desculpas a todos os colegas de partido, amigos, vereadores e apoiadores pela minha atitude de aceitar o desafio sem dialogar com todos os envolvidos.A política é um grande aprendizado e *reconheço que ERREI* em ter voltado atrás na minha primeira palavra. Agradeço a Deus que ainda tenho a oportunidade de rever essa decisão.