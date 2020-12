Partido de Kalil terá candidato à presidência da Câmara de BH

Até o momento, três vereadores disputam a presidência da Câmara de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Há muitos homens nessa foto e poucas mulheres, mas todos queremos ser presididos por uma delas: @nely_aquino. Aqui, 24 vereadores representados. E mais serão bem-vindos nesse grupo. A Câmara Municipal, de 2021 a 2024, não pode estar nas páginas policiais. pic.twitter.com/9KGPNBRMLw %u2014 Gabriel Azevedo (@gabrielazevedo) December 5, 2020 Bim da Ambulância, que também foi reeleito na última eleição. Bim destacou que é importante o partido ter um candidato próprio, uma vez que a legenda possui o maior número de representantes na casa - seis, no total. O nome de Irlan Melo foi lançado para a disputa da presidência da CMBH após uma reunião com outros vereadores do PSD, como, que também foi reeleito na última eleição. Bim destacou que é importante o partido ter um candidato próprio, uma vez que a legenda possui o maior número de representantes na casa - seis, no total.





“Se trata de uma candidatura do maior partido da Câmara, que é o PSD, com seis vereadores, e estamos construindo na base de governo. Não vamos aceitar o voto da oposição do governo nessa consolidação e estamos caminhando para poder ter a nossa consolidação dentro da base com a maioria”, declarou Bim ao Estado de Minas.





Duda Salabert (PDT) também disputará a presidência da casa, Além de Irlan Melo e Nely Aquino,(PDT) também disputará a presidência da casa, conforme antecipado pelo Estado de Minas . Eleita com 37.613 votos, a pedetista vai representar um grupo ligado à esquerda, formado, ainda, pelas bancadas de PT e Psol. Ela crê que pode atrair vereadores de centro e novatos.





A eleição para a presidência da CMBH será no dia 1º de janeiro, mesmo dia da posse dos vereadores. O mandato dos componentes da Mesa Diretora dura dois anos. Qualquer vereador pode apresentar candidatura até momentos antes da votação.

, mesma legenda do prefeito de Belo Horizonte,, decidiu lançar, nesta segunda-feira (14/12), um nome próprio para disputar a presidência da(CMBH): trata-se de, reeleito no pleito deste ano. A informação foi antecipada pelo jornal O Tempo e confirmada pelo