Vereadores de BH querem 'copiar' modelo de ALMG e Câmara Federal; entenda

Formação de blocos parlamentares pode alterar dinâmica da Câmara de BH. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um grupo de vereadores deapresentou, à Mesa Diretora da Câmara Municipal , um Projeto de Resolução para alterar uma série de ritos ligados aos trabalhos parlamentares. Uma das propostas é permitir a criação de blocos parlamentares, tal qual fazem instituições como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Câmara dos Deputados. Atualmente, os vereadores são divididos por bancadas partidárias. Se a alteração for aprovada, eles poderiam se organizar em grupos compostos por figuras de legendas distintas.O texto é assinado por Carlos Henrique (PTB), Catatau do Povo (PSD), Nely Aquino (Podemos), Professor Juliano Lopes (PTC) e Wesley Autoescola (Pros). Fora Catatau, todos são representantes únicos de suas siglas na Câmara.Nely, Juliano e Wesley foram reeleitos — e continuarão sozinhos em suas bancadas. O PTB também terá representante solitário: Ciro Pereira.A ideia do grupo é que os vereadores possam escolher entre formar bancadas partidárias ou constituir osparlamentares. Para isso, ao menos dois vereadores teriam que compor o grupo. A mudança pode beneficiar, justamente, os parlamentares filiados a partidos com bancadas de apenas uma pessoa. Um partido com mais de um representante na Câmara pode engrossar um bloco, desde que a mudança seja acordada pela maioria de seus vereadores.O Projeto de Resolução foi apresentado no último dia 3. Para entrar em vigor, precisa ser aprovado em dois turnos em plenário. Juliano Lopes crê no aval dos colegas à mudança. Na visão dele, ser filiado a um partido com apenas um vereador torna necessária a abertura de diálogo com outras legendas.“Tenho que me aproximar de partidos com o mesmo pensamento. Vamos fazer movimento para se aproximar de partidos que não têm bancada para, quem sabe, fazer um bloco”, projeta.Além de PTB, PTC, Pros e Podemos, Democratas , MDB, PSL, PRTB, PL, PSC, PSDB, PMN, Rede e Republicanos também fizeram um vereador cada.

Na justificativa do projeto, os vereadores dizem que a formação de blocos proporciona “integração entre as forças políticas”, o que reequilibra “o poder entre as representações partidárias com tamanhos diferentes”.

Na ALMG, maioria se diz independente



Na Assembleia estadual, os deputados se dividem em quatro grupos, orientados conforme a posição ante o governador Romeu Zema (Novo). No grupo de apoio ao Executivo, há 17 parlamentares. Na oposição, outros 16. Há, ainda, dois blocos considerados independentes. Um deles tem 20 integrantes; o outro, 24.





Outras propostas

Partidos com apenas um vereador em BH (a partir de 2021)

No Projeto de Resolução, os vereadores sugerem que o prefeito indique, além do líder de governo, apenas mais um vice-líder. Atualmente, o chefe do Executivo pode nomear dois parlamentares para exercer a vice-liderança. Para a legislatura atual, Alexandre Kalil (PSD) escolheu Léo Burguês (PSL) para chefiar a interlocução com a Câmara. Álvaro Damião (Democratas) e Elvis Côrtes (PSD) são os vices.Há, ainda, pedidos para a mudança da ordem que norteia as reuniões de plenário. Atualmente, os discursos sobre temas de interesse geral ocorre antes do tempo destinado aos projetos que podem ser votados. A ideia é inverter os momentos, com as análises ocorrendo no início dos encontros.Álvaro DamiãoReinaldo GomesWesley AutoescolaWalter TostaNikolas FerreiraMarcos CrispimLéo BurguêsProfessor Juliano LopesCiro PereiraHenrique BragaNely Aquino

Republicanos - Jorge Santos

Rede - Gilson Guimarães