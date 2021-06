Drauzio sobre Bolsonaro: 'Qual o objetivo? Morrer mais gente?'

Drauzio Varella critica Bolsonaro por querer desobrigar o uso de máscaras para pessoas que já foram vacinadas (foto: Globo/Divulgação)

O médicocriticou, em entrevista à "GloboNews", a declaração do presidentefeita nesta quinta-feira (10/6). Bolsonaro pediu que o, Marcelo Queiroga, faça um parecer para que o uso de máscaras no Brasil não seja mais obrigatório para os vacinados.





O médico classificou a medida como uma ‘temeridade’.





“Essa medida é uma temeridade. Ela só tem uma justificativa. Se for para disseminar o vírus, ainda mais, pelo país inteiro”, disse em entrevista à Globonews.





Em seguida afirmou que, com o cenário atual da pandemia no Brasil, a atitude deveria ser exatamente oposta a esta.





“Nós estamos passando de duas mil mortes por dia, número de infectados muito alto. Era o momento de chegar para a população e dizer: ‘Todo mundo tem que andar de máscara’. Você tem um pouco mais de liberdade de andar na rua. De máscara, na rua, você não pega o vírus. É muito difícil pegar.”





E completou, “agora a gente faz o contrário. Qual é o objetivo disso? É disseminar a epidemia? É morrer mais gente? É ter um número de infectados muito maior? Eu, sinceramente, não consigo ver outra intenção.”





Drauzio lembrou ainda que nenhuma vacina protege 100% contra a doença. Elas imunizam, atenuam os efeitos e protegem contra formas mais graves da COVID. Além disso, mesmo vacinadas, as pessoas podem transmitir os vírus para outras.





Ele ressaltou ainda que as UTIs para a COVID-19 estão perto da capacidade máxima em vários estados e um aumento no número de casos agravaria ainda mais o cenário.





O médico afirmou, também, que seria difícil fazer o controle de quem já se vacinou e poderia, portanto, não usar mais a máscara.





Drauzio falou sobre o caso dos Estados Unidos, onde o uso de máscaras foi liberado em alguns estados e lugares. Segundo ele, nem no país norte-americano existe consenso sobre a medida. Além disso, o número de pessoas que já foram imunizadas lá é muito maior do que no Brasil. Portanto, para ele não haveria cabimento adotar uma medida como esta no país.

Avaliando o pedido

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que está avaliando o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro.





A medida está em estudo e ainda não tem data para ser realizada. A ideia vai contra a avaliação de epidemiologistas, que apontam o uso de máscaras como um dos principais métodos para evitar a propagação do coronavírus.





“Queremos que (a desobrigação do uso de máscaras) seja o mais rápido possível, para isso precisamos vacinar a população brasileira e avançar”, afirmou Queiroga, em entrevista à CNN.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

“Acabei de conversar com o Queiroga e ele vai fazer um parecer para desobrigar o uso de máscaras para pessoas vacinadas ou que já contraíram o vírus”, explicou Bolsonaro. “Não quero que isso seja um símbolo”, disse ele com uma máscara na mão.