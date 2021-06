Butantan desmente fake news: vacinas não têm ímãs

No fim de tarde de ontem, quarta-feira (9/6), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a autorização para a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan (foto: Butantan/Reprodução) Instituto Butantan usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10/6), para desmentir algumas notícias falsas sobre as vacinas contra a COVID-19. usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10/6), para desmentir algumas notícias falsas sobre ascontra a







É falso que as vacinas contra Covid-19 contêm ímãs e podem gerar magnetismo após a aplicação, conforme alegam vídeos que circulam em redes sociais. Os veículos de checagem já divulgaram que se trata de Fake News. O Butantan repudia a disseminação de notícias falsas.#Podeconfiar pic.twitter.com/Jg5Pa6NvSX %u2014 Instituto Butantan (@butantanoficial) June 10, 2021

“É falso que as vacinas contra COVID-19 contêm ímãs e podem gerar magnetismo após a aplicação, conforme alegam vídeos que circulam em redes sociais”, explicou o Butantan. “Alguns veículos de checagem já divulgaram que se trata de fake news. O Butantan repudia a disseminação de notícias falsas”, finalizou.





Circularam nas redes sociais, vídeos que alegam a presença de magnetismo em pessoas que receberam vacinas contra a COVID. As vacinasnão produzem magnetismo nem contêm ímãs, de acordo com fabricantes e especialistas no desenvolvimento dos imunizantes.





No fim de tarde dessa quarta-feira (9/6), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a autorização para a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan. O imunizante é 100% brasileiro, e com isso, os testes com a vacina em humanos poderão ter início no Brasil.

