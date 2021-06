Anvisa libera testes em humanos da vacina Butanvac

Testes com Butanvac são liberados pela Anvisa (foto: Instituto Butantan/Reprodução) Anvisa) liberou, nesta quarta-feira (9/6), a autorização para a pesquisa clínica da vacina Butanvac, do Instituto Butantan. O imunizante é 100% brasileiro, e com isso, os testes com a vacina em humanos poderão ter início no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () liberou, nesta quarta-feira (9/6), a autorização para a, do Instituto Butantan. O imunizante é 100% brasileiro, e com isso, os testes com a vacina em humanos poderão ter início no









“A Anvisa acaba de autorizar os testes clínicos com a ButanVac, a vacina do Butantan contra a COVID-19, que não depende de insumos de outros países para sua produção. O Instituto Butantan já tem 7 milhões de doses prontas da ButanVac. Grande notícia. Obrigado Anvisa!.”



Essa será a primeira vez que a vacina do Butantan será aplicada em humanos em fases clínicas 1 e 2. "Para a autorização do estudo clínico, a Anvisa e o Butantan realizaram, ao longo dos últimos dois meses, uma intensa troca de informações e de reuniões com objetivo de que todos aspectos do estudo estivessem claros e com garantias de segurança aos voluntários", informou a Anvisa.



A vacina será aplicada com duas doses em um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

A autorização da pesquisa será publicada nesta quinta-feira (10/6) no Diário Oficial da União.