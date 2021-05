Revacinação contra COVID-19 em idosos não é necessária, diz Butantan

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

deque tomaram aé desnecessária neste momento. É o que afirmou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (31/5). A conclusão veio do estudo conduzido em Serrana (SP), que anunciou ter reduzido em 95% as mortes por COVID-19 após vacinação em massa na população adulta.