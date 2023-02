Homem foge de clínica de reabilitação e ameaça esposa de morte

Um homem de 50 anos que estava internado, supostamente de forma compulsória, em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, foi preso pela Polícia Militar (PM) nessa terça-feira (31/1) em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Ainda conforme a denúncia, inicialmente ele começou a dar socos no portão da casa, localizada no Bairro Parque das Gameleiras 2 e, depois que a mulher permitiu a entrada, o suspeito começou fazer ameaças de morte contra ela, dizendo que a esposa que o internou na clínica, "que isso não ficaria assim e que ele daria um tiro na cara dela".

Também consta no registro policial que, segundo a mulher, o suspeito estava internado na clínica há dois meses devido ao vício com bebidas alcoólicas.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para as providências cabíveis.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

Leia mais: