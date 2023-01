Após 40 anos, Uberaba volta a ter tradicional carnaval de rua no centro

O Carnaval 2023 de Uberaba contará com blocos, desfiles e shows musicais (foto: Creative/Commons)

A Fundação Cultural de Uberaba (FCU) lançou nesta semana o seu Carnaval 2023. A novidade é que, após cerca de 40 anos, o município voltará a realizar a folia na região central e nos moldes dos tradicionais carnavais, como acontecem, por exemplo, em Diamantina e Ouro Preto.

Com o tema Geoparque Uberaba 2023, o carnaval na maior cidade do Triângulo Sul acontecerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro, sempre entre 16 e 22 horas. “As atrações são bloquinhos de carnaval, desfiles, shows musicais, entre outras atrações.

"A ideia do nosso carnaval esse ano é valorizar o patrimônio histórico e valorizar o comércio da região central", destacou o presidente da FCU, Cássio Facure. Ele chama atenção também para o tema desse ano. "A escolha do tema é para divulgarmos ainda mais o nosso geoparque ao mundo e aguardarmos, com previsão entre setembro e novembro, a vinda da equipe da Unesco até a cidade para depois conquistarmos o famoso ' green card ' e Uberaba se transformar no 1º Geoparque Mundial da Unesco de Minas Gerais", disse esperançoso.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), informou, por meio das redes sociais , que a folia esse ano na cidade está garantida entre o Calçadão da Artur Machado e a Concha Acústica (local onde acontecerão os shows musicais de bandas locais). "Vamos resgatar a nossa tradição de carnaval , movimentando o centro da cidade, impulsionando a economia e gerando emprego e renda para o nosso povo. Vamos curtir a animação dos bloquinhos de carnaval".

"O formulário de cadastramento dos blocos vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira (30/1), on-line e presencialmente na Fundação Cultural", declarou a prefeita de Uberaba.

De acordo com Facure, o carnaval de Uberaba 2023 custará em torno de R$ 450 mil aos cofres públicos. "A estimativa inclui as despesas com estrutura em geral, remuneração dos artistas e divulgação", finalizou o presidente da FCU.