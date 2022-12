BH: casos de COVID crescem quase sete vezes na segunda metade de novembro

Os casos de COVID-19 em Belo Horizonte dispararam na segunda metade de novembro. O número de novos casos confirmados nas últimas duas semanas é quase sete vezes superior ao registrado na primeira quinzena. O número de internações e mortes, no entanto, não acompanha o crescimento.

Máscaras voltaram ao cotidiano da capital ao longo do mês

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte na segunda-feira (29/11), a cidade já registrou 142.145 casos de COVID neste ano. O número indica que houve 4.333 diagnósticos da doença desde o balanço publicado pela secretaria municipal de Saúde em 16 de novembro.

Também segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, apenas 636 novos casos foram registrados na primeira quinzena de novembro. O número indica que, nas duas semanas seguintes, o número de novos casos foi 6,8 vezes maior que na primeira metade do mês.

Desde 18 de novembro, as máscaras voltaram a ser obrigatórias em serviços de saúde, no transporte público e nas respectivas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar, em táxis e carros de aplicativo de BH.