COVID-19: Minas registra 7.274 novos casos de Covid nas últimas 24 horas

Número é o maior registrado desde agosto. Escalada de casos tem acendido alerta das autoridades (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Minas Gerais registrou uma nova marca nas notificações de COVID-19 nas últimas 24 horas. De acordo com os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira (30/11), foram 7.274 novos casos. Esse é o maior número desde o dia 11 de agosto, quando o estado registrou 6.317 casos.









Desde o início da pandemia, 3.924.597 pessoas foram infectadas pelo vírus em Minas Gerais. Desse total, 3.802.431 estão recuperados. Outras 63.960 vítimas do vírus morreram no Estado, com uma taxa de letalidade de 1,6%.





Segundo dados da secretaria, Belo Horizonte é o município do estado com o maior número de infecções, com 454.544 testes positivos, e o maior número de mortes, com 8.218. A capital mineira é seguida por Uberlândia, com 225.116 casos e 3.478 mortes.

Crescimento

A escalada de novos casos de COVID-19 nas últimas semanas tem exigido uma resposta por parte das autoridades e da população. No dia 17 de novembro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) retomou a o brigatoriedade do uso de máscara em transporte público e hospitais. Em resposta ao vírus, algumas universidades também voltaram a recomendar o uso da proteção a seus estudantes.

A nova onda, no entanto, já era algo esperado. Um levantamento da Fundação Ezequiel Dias (Funed) apontou um aumento considerável na circulação do vírus SARS-CoV-2.





Segundo André Felipe Bernardes, referência técnica em vírus respiratórios do Serviço de Virologia e Riquetsioses (doença provocada por uma bactéria) da Funed, era esperado que, no fim de novembro e em dezembro, a circulação do vírus fosse similar ao vivenciado em junho e julho de 2022, quando os casos cresceram 32,95% e 40,5%, nos respectivos meses.





Já o último Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou que 19 estados apresentam uma tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), a doença causada pela COVID-19. Minas Gerais aparece no mapa com 95% de probabilidade de aumento.

