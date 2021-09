Araxá tem 96% da população adulta imunizada com a 1ª dose contra a COVID-19

Com grande parte da população imunizada, números da pandemia estão sob controle em Araxá (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Araxá conta com cerca de 96% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose contra a COVID-19. O número foi divulgado pela prefeitura do município do Alto Paranaíba, que informou ainda outros dados alcançados pela campanha de imunização.

Atualmente, 80.658 pessoas já foram imunizadas com pelo menos uma dose na cidade.

De acordo com o DataSUS, departamento do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) responsável por coletar, processar e disseminar informações sobre a saúde no país, Araxá tem uma estimativa populacional de 83.837 moradores com mais de 18 anos.

Segunda dose

No município, mais de 51% da população adulta, 43.405 pessoas, já estão com o esquema vacinal completo (duas doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac ou dose única da Janssen), o que garante a eficácia dos medicamentos, mas não impede o contágio.

No total, a Secretaria de Saúde já aplicou 119.114 vacinas contra o coronavírus, sendo 75.709 de 1ª dose, 38.456 de 2º dose e 4.949 de dose única.

Segundo os estudos conduzidos com cada uma das vacinas em uso contra a COVID-19, a imunização em duas doses aumenta e prolonga a proteção contra o vírus e reduz as chances de casos graves da doença.

“Quem ainda não se vacinou, pedimos que procure as unidades de saúde assim que o município receber mais vacinas para aplicação da 1ª dose, e da mesma forma, pessoas que estão com a 2ª dose em atraso”, convoca o prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania).

“Toda semana, temos feito antecipação. Quanto mais gente realizar a imunização completa, menores serão as chances de surgir novas variantes. Dessa forma, a circulação do vírus reduz significantemente. Precisamos da conscientização e ajuda de todos para retomar à normalidade o mais rápido possível”, complementa.

Para alcançar 100% dos adultos vacinados, Araxá realiza repescagens da 1ª e 2ª dose (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Pandemia sob controle

Desde o dia 1º de setembro até hoje, a cidade registrou 315 novos casos de COVID-19 e três óbitos. Neste período, o número de novos casos/dia variou entre 14 e 40 notificações.

No último boletim epidemiológico, divulgado ontem, foram 20 novas confirmações positivas e uma morte pela doença.

A ocupação dos leitos de UTI está em 41,66%. Das 12 bases disponíveis, três estão ocupadas por pacientes de Ibiá, cidade da microrregião, e duas por pessoas de Araxá.

Quando aos leitos clínicos COVID, reduzidos de 20 para 12 desde o dia 10 de setembro, dois pacientes de Araxá e um de Ibiá estão internados.