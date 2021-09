Minas tem setembro com mais focos ativos de incêndios desde 2011

Incêndio no Bairro Cidade Jardim Taquaril, no Leste de BH, nessa terça (21/9) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O fato de Minas gerais arder em chamas em setembro, historicamente, já é conhecido pela população e pelas autoridades. O problema é que, neste ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) computa o mês com mais focos ativos de incêndios no estado desde 2011: 4.919.

Em média, o Inpe registra um foco ativo em Minas Gerais a cada seis minutos neste setembro. Vale lembrar que o mês ainda não terminou, portanto o estado pode superar o contabilizado em 2011 (5.930 focos), ou até mesmo superar o recorde de 7.489, registrado em 2003.Para efeito de comparação, a média histórica de setembro, iniciada em 1998, é de 3.301 focos ativos. Portanto, este mês está 49% acima da mediana do mês, de acordo com o instituto.Na noite dessa terça (21/9), o Corpo de Bombeiros combateu incêndio no Bairro Cidade Jardim Taquaril, no Leste de Belo Horizonte. As chamas persistiram até por volta das 20h10. Até mesmo um helicóptero se deslocou ao local.O incêndio ficou concentrado na Avenida Country Clube de Belo Horizonte, nas proximidades dos bairros Castanheiras e Pirineus. As chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e chegaram perto de quatro casas.Cinco viaturas se deslocaram ao local. Moradores chegaram a deixar suas residências para evitar o risco de queimaduras. A orientação dos militares foi para que os vizinhos acionem os bombeiros em caso de reignição do fogo.Também há ocorrências em andamento em outras regiões de Minas Gerais. No Parque Estadual Pico do Itambé, entre as cidades de Serro e Santo Antônio do Itambé, na parte Central do estado, um incêndio persiste há três dias. Bombeiros e brigadistas estão no local.