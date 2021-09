Araxá inicia nesta quarta a vacinação de adolescentes com comorbidades

Nesta quarta-feira (22/9), Araxá inicia a imunização da 1ª dose da vacina contra a COVID-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave, e a aplicação da 3ª dose (de reforço) para idosos em instituições de longa permanência.

O início da vacinação dos novos grupos acontece uma semana após o município do Alto Paranaíba concluir o chamamento de pessoas maiores de 18 anos.

Para os adolescentes, que deverão estar acompanhados dos pais, a imunização acontece no SESC (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

Serão exigidos a cópia dos documentos CPF, RG e comprovante de residência; a apresentação dos cartões de vacina do SUS (se tiver), e uma declaração legível de um médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.

Quem possuir o Benefício de Prestação Continuada (BPC) deve levar o comprovante. Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de preferência (na rede pública ou privada).

A lista completa com todas as comorbidades contempladas pela campanha pode ser acessada no site Araxá Vacina