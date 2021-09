Araxá completa vacinação de adultos e agora mira adolescentes e idosos

Grande movimentação foi registrada na vacinação de jovens de 18 anos nesta quarta-feira em Araxá (foto: Talyson Oliveira/Arquivo pessoal)

Araxá concluiu nesta quarta-feira (15/9) a vacinação para pessoas acima de 18 anos e trabalhadores da indústria e construção civil com a mesma idade. Ao todo, cerca de 80 mil pessoas já foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19 na cidade.

Os novos imunizantes também serão destinados para a dose de reforço: idosos com mais de 70 anos, com intervalo de seis meses de aplicação da 2ª dose, e pessoas com baixa imunidade.

As datas, locais e horários dos próximos grupos abrangidos pela campanha serão divulgados posteriormente, na medida em que novas doses chegarem à Araxá.

Antecipação da 2ª dose e repescagem

Nesta quinta-feira (16/9), a secretaria de Saúde realizará a antecipação da 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer no Sesc (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

O mutirão abrange pessoas com agendamento no cartão de vacina entre os dias 16 e 19 de setembro, e que estão com imunização de reforço em atraso.

Já na sexta-feira (17/9), o município informou que realizará a última convocação para que a população adulta geral que ainda não se imunizou receba a vacina.

A aplicação de primeira dose para grupos já contemplados, exceto por faixa etária e trabalhadores da indústria e construção civil, também continua sendo realizada durante a semana, na Unisa (Travessa Piauí, 35, São Geraldo). A unidade atende especificamente pessoas de grupos prioritários que ainda não receberam a primeira aplicação.

Repescagem para quem não tomou a primeira dose será realizada na sexta-feira (17/9) (foto: Talyson Oliveira/Arquivo pessoal)

Cronograma em Araxá

Antecipação de 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer: agendamento entre 16 e 19 de setembro ou dose em atraso – SESC

Dia e horário: 16 de setembro (quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.





1ª dose de grupos já contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) – UNISA

Dias e horários: 16 e 17 de setembro (quinta e sexta) - 8h às 16h



Grupos aptos: trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver), cartão de vacina (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

1ª dose gestantes, puérperas e lactantes – UNISA

Dias e horários: 16 e 17 de setembro (quinta e sexta) - 8h às 16h

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e de vacina (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e de vacina (se tiver) e cartão pré-natal.

Respescagem - 17/9

O local, horário e os documentos necessários serão divulgados pela prefeitura de Araxá nesta quinta-feira.