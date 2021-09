Veja a lista das cidades de Minas que já concluíram a vacinação de adultos

Vacinação de adultos foi concluída em 52,3% dos municípios mineiros. Saúde confirma falta de doses da AstraZeneca em Montes Claros. (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





Questionada sobre as localidades com falta de imunizantes no estado, a SES-MG informou que "até o momento, apenas Montes Claros, no Norte de Minas, oficializou a falta da vacina AstraZeneca". Nos demais municípios, o governo diz que a campanha "segue de forma regular".





Estado de Minas também questionou à Secretaria sobre o total de doses de CoronaVac disponíveis nas cidades onde a imunização de adultos já foi concluída, uma vez que o Executivo estadual pretende recolher o composto para redistribuição entre as prefeituras com vacinação menos adiantada





A SES-MG diz que ainda aguarda manifestação dos municípios sobre seus estoques.





Intercambialidade

O EM solicitou ao estado um posicionamento sobre a combinação da vacina da AstraZeneca com doses de outros laboratórios, diante da falta do imunizante do Instituto Butantan em Montes Claros e ao menos cinco capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte,





Por ora, o governo diz que o uso de segunda dose de outro fabricante na vacinação não está recomendado.





"Sobre a intercambialidade dos imunizantes, a SES-MG segue as recomendações do Ministério da Saúde e, neste momento, não orienta a administração da vacina da Pfizer em caso de falta da vacina AstraZeneca, para a segunda dose", diz a nota enviada ao Estado de Minas.





Redistribuição

Na terça-feira (14/9), o Secretário de Estade de Saúde Fábio Baccheretti detalhou o funcionamento da redistriuição de vacinas para aceleração da campanha de vacinação contra a COVID-19 no estado.





Conforme a Deliberação 3.508 da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG), publicada em 3 de setembro, as localidades que já protegeram os adultos com ao menos uma dose terão de informar o fato à SES-MG. Caso haja sobra de unidades da CoronaVac, os compostos devem ser entregues às Superintendências Regionais de Saúde (SRS) para posterior rearranjo entre as prefeituras com esquema vacinal mais atrasdo.





A medida, no entanto, parece tropeçar na logística já estruturada pelos municípios. Prefeituras da Grande Belo Horizonte ouvidas pelo Estado de Minas, incluindo os três maiores municípios – BH, Contagem e Betim – informaram não ter como ceder seus estoques agora.





Em Contagem, por exemplo, a Secretaria de Saúde afirma que que o estoque de CoronaVac está baixo e que o município tem utilizado essa reserva para aplicação da primeira e da segunda doses da vacina. Com isso, não poderia abrir mão de seus imunizantes. (Com informações de Larissa Ricci e Isabela Bernardes)





Mais da metade dos municípios mineiros já vacinou a população adulta com ao menos uma dose de vacina contra a COVID-19. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).