Pessoas de 56 anos recebem a segunda dose em BH: 'Cuidados continuam'

Pessoas de 56 anos recebem, a partir desta sexta-feira (3/9), a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Conforme informado pela PBH, poderão se imunizar o público cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 10 de setembro.

No Brasil, apenas o imunizante da Janssen é aplicado em dose única. As demais, CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, são aplicadas em duas doses para que a eficácia prometida nos estudos seja efetivamente garantida.

Segundo ressaltado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo coronavírus do que aquela que recebeu as duas doses. Ou seja, além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus.

Além disso, a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes.

O técnico mecânico Alexandre César Mafra Bicalho, de 56 anos, foi um dos moradores que não deixou de comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua casa para garantir sua imunização. Ele recebeu a segunda aplicação da AstraZeneca no posto drive-thru do Boulevard Shopping, na Região Centro-Sul.

"Em 20 de julho, fui infectado com a COVID, mas sintomas foram brandos. Agora, tomei a segunda e estou imunizado. Mas, os cuidados continuam”, contou ao Estado de Minas.

Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

De acordo com o painel vacinômetro da PBH, até o momento, 81,8% do público-alvo da capital recebeu a primeira e 43,1% a segunda aplicação ou dose única da Janssen.

Etapa prestes a ser concluída

Conforme previsto no calendário divulgado pela prefeitura, no sábado (4/9), os jovens de 18 anos, completos até 4 de setembro, são convocados para receber a primeira dose do imunizante - faixa etária que conclui a vacinação dos adultos em Belo Horizonte.

O próximo passo agora é a ampliação da campanha para os adolescentes de 12 a 17 anos, anunciada pelo Executivo municipal nesta sexta-feira (3/8). A partir da próxima segunda (6/9), o público, completos até 6 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes será o primeiro se vacinar.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 2 de setembro, foram registrados 5.521 cadastros válidos. Os dados excluem duplicidade, erros de preenchimento e residentes de outros município.

Para se imunizar, os adolescentes de 15 a 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Além disso, todos precisam comprovar a condição, seja com exames, receitas, relatório médico ou prescrição, emitidos em até 12 meses da data do cadastro. O documento deve ter o número do registro profissional.



Confira a programação da campanha para a próxima semana:

- Dia 6, segunda-feira: primeira dose para adolescentes de 17 a 12 anos, completos até 6 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes; segunda dose para pessoas de 33 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias

- Dia 7, terça-feira: não haverá vacinação

- Dia 8, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 32 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias; primeira dose de adolescentes de 17 a 12 anos, completos até 8 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes

- Dias 9 e 10, quinta e sexta-feira: segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades. Só poderão tomar a segunda dose nos dias 9 e 10 de setembro as gestantes e puérperas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até os dias 16 e 17 de setembro

