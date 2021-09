Idosa de 93 anos é a segunda vítima de surto de COVID em asilo de Uberaba

O asilo segue interditado e sem previsão de autorização para novas admissões pela Vigilância Sanitária (foto: Creative Commons/Uberaba) A Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba informou na noite desta quinta-feira (2/9), que foi registrada a segunda morte de um dos idosos que estava entre as 60 pessoas vítimas de um surto da COVID-19, ocorrido há cerca de duas semanas, em asilo da cidade.









A primeira vítima deste surto que perdeu a vida para a doença, foi um idoso de 80 anos. Sua morte foi na última desta terça-feira (31/8).





Segundo a última atualização da Secretaria de Saúde de Uberaba, após os dois óbitos, permanecem contaminados 49 idosos e nove funcionários (dois da cozinha, seis cuidadoras e uma enfermeira). Todos foram vacinados com as duas doses.



"44 idosos estão no asilo e apresentam-se assintomáticos. Os funcionários estão bem. A instituição abriga agora 57 internos”, esclareceu a nota.



A chefe da Seção de Vigilância de Agravos da Secretária de Saúde de Uberaba, Isabela Lacerda Rodrigues da Cunha, complementa que outros cinco idosos continuam internados, sendo que três deles estão na enfermaria do Hospital Regional em observação médica e acompanhamento, um na UTI deste mesmo hospital, em Ventilação Mecânica, com quadro estável, e um na UTI do Hospital São Domingos, em ventilação não invasiva.



“O espaço amplo e casas separadas permitem o isolamento dos casos positivos e providências de controle sanitário e epidemiológico. O abrigo continua com cuidadora exclusiva para o acompanhamento dos idosos não infectados, isolados até a recuperação dos contaminados. Continua também a sanitização periódica das instalações do lar, conforme o recomendado pela Vigilância Sanitária”, contou Isabela da Cunha.





O asilo segue interditado e sem previsão de autorização para novas admissões pela Vigilância Sanitária.



A descoberta do surto na instituição ocorreu quando a direção do local acionou o Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde em 20 de agosto (uma sexta-feira) para informar sobre o afastamento de um funcionário com suspeita da doença e o encaminhamento de um interno para Unidade Pronto Atendimento (UPA).



No dia 23, com todos os internos e funcionários sintomáticos testados, foram constatadas 23 contaminações. Um dia depois, o número subiu para 50.



O asilo foi interditado pela Vigilância em Saúde no dia seguinte, na quarta-feira (25/8), quando foram identificados que 44 internos e seis funcionários (um da cozinha e cinco cuidadoras) estavam contaminados.



A direção do Lar Lição de Vida informou que a instituição precisa de doações de água de coco, frutas e o que puder ajudar os internos. Para doar é preciso entrar em contato pelo telefone (34) 3338-3698.



Covid-19 em Uberaba



Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (2/9), de um total de 95 leitos UTI/COVID que estão disponíveis neste momento para pacientes graves, 47 estão ocupados.



Em relação aos leitos de enfermaria/COVID, a situação é a seguinte: 131 leitos disponíveis e 29 pacientes internados.